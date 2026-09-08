전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.08 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

"메타바이오메드, 덴탈·수처 고부가 제품 확대" - 아리스

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 아리스는 8일 메타바이오메드가 고부가 덴탈·수처로 성장할 것이라 봤다.
  • CeraSeal·모노사 확대와 원료 수직계열화로 수익성 개선했다.
  • 코스메틱·메디컬 신사업이 실적 견인할 것으로 전망했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

생분해성 봉합원사 원료 자체 생산…모노사·기능사 비중 확대
바이오폴리머 기술 활용해 필러·스킨부스터·미용의료기기로 사업 확장

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 독립리서치 아리스(ARIS)는 8일 치과용 신경치료 소재와 생분해성 봉합원사 등을 생산하는 '메타바이오메드'에 대해 주력인 덴탈·수처 부문의 고부가가치 제품 비중 확대와 바이오폴리머 기술을 활용한 코스메틱·메디컬 신사업이 중장기 성장을 이끌 것으로 전망했다. 

메타바이오메드는 치아 신경치료용 소재를 생산하는 덴탈 부문과 체내에서 녹는 생분해성 봉합원사를 생산하는 수처 부문을 주력으로 하고 있다. 올해 2분기 기준 매출 비중은 덴탈 52.4%, 수처 37.3%, 기타 10.3%다. 덴탈 부문에서는 전통적인 근관충전재 GP·PP 시장에서 세계 점유율 20%로 1위를 유지하고 있다.

이재모·김재민 아리스 연구원은 "기존 주력 사업인 덴탈과 수처 부문은 저마진 제품군에서 고부가가치 제품군 중심으로 제품 믹스가 개선되고 있다"며 "이를 통해 가파른 수익성 개선을 이뤄내고 있다"고 분석했다.

메타바이오메드 로고. [사진=메타바이오메드]

덴탈 부문의 수익성 개선에는 바이오 세라믹 실러 'CeraSeal'의 성장이 영향을 미쳤다. CeraSeal은 신경치료 후 치아 수복 과정에 사용되는 제품으로 지난해 단일 제품 매출액 125억원을 기록했다. 보고서는 CeraSeal 판매 확대 등에 힘입어 덴탈 부문의 이익률이 2024년 약 13%에서 지난해 약 20%로 상승했다고 설명했다.

수처 부문도 고부가가치 제품 비중을 늘리고 있다. 기존 여러 가닥으로 구성된 멀티사(Multi Filament)에서 한 가닥으로 이뤄진 모노사(Mono Filament), 항균 처리나 가시 성형 등을 적용한 기능사(Functional Filament)로 제품군을 확대하는 방식이다.

현재 모노사와 기능사의 매출 비중은 20%대로, 회사는 향후 2~3년 안에 30% 이상으로 높이고 2030년까지 50%로 확대한다는 목표다. 상대적으로 가격과 이익률이 높은 제품 비중이 늘면서 수처 부문의 수익성 개선에도 기여할 것으로 예상됐다.

연구원들은 "개발도상국 업체들이 저부가가치 제품을 시작으로 시장에 진입하고 있다"면서도 "고부가가치 제품군으로의 제품 믹스 확대를 통해 매출액과 이익률을 동시에 성장시켜야 한다"고 설명했다.

생분해성 봉합원사의 원료를 자체 생산하는 점도 경쟁력으로 꼽았다. 생분해성 봉합원사는 전 세계 7개 기업만 제조 기술을 보유하고 있으며 메타바이오메드는 봉합원사의 원료인 바이오폴리머 합성부터 원사 방사까지 수직계열화를 구축했다.

특히 바이오폴리머의 원료인 모노머도 일부 자체 합성하고 있다. 해외에서 고분자 원료를 수입하는 국내 업체들과 달리 원재료를 상대적으로 낮은 가격에 자체 조달할 수 있다는 게 보고서의 설명이다.

이 같은 바이오폴리머 기술은 코스메틱과 메디컬 신사업으로 이어지고 있다. 메타바이오메드는 모노머 합성과 바이오폴리머 중합, 마이크로스피어 가공까지 자체 처리하는 생산체계를 기반으로 필러와 스킨부스터, 미용 리프팅 실 등으로 제품군을 확대하고 있다.

코스메틱 부문에서는 스타트업 랩인큐브에 8%의 지분을 투자하고 협력해 4세대 콜라겐 스킨부스터 'RENUVOL'을 상용화했다. 자체 기술로 분해 기간 6개월의 장기 지속형 'Rejubella 필러'도 개발했다. 미용 리프팅 실 브랜드 'Da:all'은 현재 전 세계 50개국에 수출하고 있다.

미용의료기기 사업에도 진출한다. 회사는 지난 6월 한국기계연구원과 미용의료기기 공동 개발을 위한 업무협약 및 위탁연구계약을 체결했다. 고분자 필러와 미용의료기기를 결합하는 사업 모델을 구축한다는 계획으로, 2027년 의료기기 제품 상용화를 목표로 하고 있다. 필러는 빠르면 2029년 식품의약품안전처 허가를 통한 국내 시장 진입을 추진한다.

연구원들은 "미용의료기기와 필러 제품군은 부가가치가 높고 매출 성장률을 높일 수 있는 성장 동력이 될 것"이라며 향후 필러 임상시험과 인허가 진행 상황이 코스메틱 사업 성장의 주요 변수가 될 것으로 봤다.

메디컬 부문에서는 수술용 조직이나 혈관을 결찰하는 '메타 클립'을 비롯해 골 시멘트와 스포츠메디신 등으로 사업을 확대하고 있다. 메타 클립은 국내 최초로 국산화에 성공한 제품으로 유럽 MDR CE 인증을 확보해 전 세계 50개국에 수출되고 있다.

인대 재건 수술 등에 사용되는 '3세대 생분해성 스포츠메디신'도 자체 바이오폴리머를 활용해 국산화를 추진하고 있다. 수처 사업에서 확보한 소재 기술을 덴탈과 코스메틱에 이어 의료기기로 확장하는 구조다.

실적도 성장세를 이어갈 것으로 예상됐다. 메타바이오메드는 올해 2분기 매출액 514억원, 영업이익 111억원, 당기순이익 107억원을 기록했다. 수출 비중이 약 90%에 달해 미국과 이란 간 전쟁으로 수출에 부정적인 영향이 있었지만 가동률을 유지하며 실적을 방어했다는 평가다.

아리스는 올해 연간 매출액을 전년 1030억원에서 1100억원으로, 영업이익을 214억원에서 220억원으로 증가할 것으로 전망했다. 중장기적으로는 코스메틱과 메디컬 사업의 매출 기여가 확대되고 바이오폴리머와 마이크로스피어 판매 레퍼런스가 확보될 경우 추가적인 성장 기반이 마련될 것으로 내다봤다.

연구원들은 "매출의 약 90%가 수출인 만큼 전쟁의 영향이 불가피하지만 제품 믹스 개선을 통해 성장이 지속될 것으로 예상한다"며 "중장기적으로 코스메틱과 메디컬 부문이 성장할 경우 매출액과 영업이익률이 큰 폭으로 증가할 수 있다"고 전망했다.

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
사진
서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동