체코 부총리, LIG D&A 판교하우스 방문…방공체계 협력 논의

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

L-SAM·대드론체계 등 최신 방공 솔루션 소개

체코 방공 현대화 맞춤형 협력 제안…유럽 시장 공략 강화

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=야로미르 주나(Jaromír Zůna) 체코 부총리 겸 국방장관이 LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG D&A) 판교하우스를 방문해 방공체계 협력 방안을 논의했다.

LIG D&A는 주나 부총리가 지난 7일 판교하우스를 찾아 자사의 방공체계 기술을 살펴보고 체코 국방역량 강화와 연계한 협력 방안을 논의했다고 8일 밝혔다.

이번 방문은 주나 부총리가 서울안보대화(SDD) 참석을 위해 방한한 가운데 이뤄졌다. 체코는 현재 국방역량 강화 프로젝트를 추진하고 있으며, 방공체계 현대화를 주요 과제로 두고 있다.

LIG D&A는 이날 장거리 지대공 유도무기 L-SAM과 대드론체계 등 최신 방공 솔루션을 소개했다. 저고도부터 고고도까지 대응할 수 있는 다층 통합 방공체계 구축을 위한 시스템 통합 역량과 기술 경쟁력도 강조했다.

회사는 체코의 안보 환경에 맞춘 맞춤형 방공 솔루션 제공 가능성도 제시했다. 이번 방문 대응은 신익현 LIG D&A 대표이사가 직접 주재했으며, 양측은 전략적 파트너십 강화와 향후 협력 방안에 대해 논의했다.

신익현 대표는 "LIG D&A가 보유한 방공체계 기술력이 체코의 국방력 강화에 기여할 수 있기를 기대한다"며 "긴밀한 협력을 통해 양국 방산 협력을 확대해 나가겠다"고 말했다.

주나 부총리도 LIG D&A의 방공체계 기술에 관심을 나타내며 한국과의 방산 협력을 통해 체코의 안보 역량을 강화하겠다는 뜻을 밝혔다.

LIG D&A는 이번 방문을 계기로 유럽 시장 내 방공체계 수출 경쟁력을 높이고, 단순 제품 공급을 넘어 기술 협력과 공동 개발 등으로 방산 파트너십을 확대할 계획이다.

[사진=LIG D&A]

heoneykim@newspim.com