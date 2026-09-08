셀트리온, 日 최대 바이오 클러스터와 스타트업 육성 나선다

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내년 3월 유망 바이오 스타트업 2곳 선발

R&D·허가·생산·상업화 지원…공동연구도 모색

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온은 일본 최대 바이오 클러스터인 고베 바이오메디컬 혁신 클러스터(KBIC)와 협력해 유망 바이오 스타트업 육성에 나선다고 8일 밝혔다.

양측은 이날 일본 도쿄 LINK-J 사옥에서 열리는 설명회를 시작으로 '2026 KBIC-셀트리온 글로벌 스케일업 프로그램'을 추진한다. 셀트리온에 따르면 국내 기업이 일본 바이오 클러스터와 공동으로 기획·운영하는 한일 민관 협력 오픈 이노베이션 프로그램은 이번이 처음이다.

셀트리온 전경 [사진=셀트리온]

참가 기업은 이달부터 오는 12월까지 모집한다. 서류 및 발표 심사를 거쳐 내년 3월 최종 2개 기업을 선발할 예정이다.

모집 대상은 혁신 기술을 보유한 바이오 스타트업으로 셀트리온의 기술 수요와 연계 가능한 항체, 펩타이드, 저분자화합물, 항노화 분야 등을 포함한다. 최종 선정된 기업은 2027년 한 해 동안 기술 및 사업 역량을 높이기 위한 맞춤형 육성 프로그램에 참여한다.

셀트리온은 의약품 연구개발(R&D)부터 허가, 생산, 글로벌 상업화에 이르는 전 과정에 대한 멘토링과 기술 자문을 제공한다. 정부·지자체, 산학협력 기관, 벤처캐피탈(VC) 등과 구축한 네트워크도 활용할 계획이다.

선정 기업과 공동연구 기회도 모색한다. 이를 통해 유망 스타트업을 지원하는 동시에 셀트리온의 차세대 파이프라인으로 연결할 수 있는 기술을 발굴한다는 구상이다.

KBIC 운영기관인 고베의료산업도시추진기구(FBRI)는 스타트업별 맞춤형 육성 프로그램을 제공한다. 연구개발과 특허·지식재산권, 투자 유치, 사업 전략 등 분야별 전문가를 기업과 연결해 컨설팅을 지원한다.

양측은 국내 투자기관과의 일대일 미팅과 데모데이 등을 통해 투자 유치 기회도 제공할 예정이다.

셀트리온 관계자는 "이번 프로그램은 한국과 일본의 강점을 결합해 유망 바이오 스타트업의 성장을 지원하는 협력 모델이 될 것"이라며 "혁신적인 기술을 보유한 신생 기업들이 글로벌 시장으로 도약할 수 있도록 오픈 이노베이션 생태계 조성에 적극 나서겠다"고 말했다.

한편 셀트리온은 2023년부터 KBIC가 운영하는 프로그램 참여와 고베 거점 오피스 설치, 한국 스타트업의 일본 프로그램 참여 지원 등을 통해 현지 바이오 생태계와 협력을 이어왔다.

sykim@newspim.com