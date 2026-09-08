[개장시황] 코스피, 어제 이은 추가 상승에 7000선 탈환…반도체株 혼조

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기관 1843억원 순매수, 개인·외국인은 각각 505억·1513억원 순매도

SK하이닉스 0.22% 상승 vs 삼성전기 2.13% 하락

코스닥도 0.79%↑…개인 순매수 속 외국인·기관은 '팔자'

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코스피가 8일 장 초반 7000선을 탈환했다. 전 거래일 4.61% 급등한 데 이어 추가 상승세를 이어가면서 7000선 안착을 시도하는 모습이다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 5분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 42.94포인트(0.61%) 오른 7038.33에 거래되고 있다. 기관이 1843억원을 순매수하고 있으며 개인과 외국인은 각각 505억원, 1513억원을 순매도하고 있다.

7일 오후 서울 여의도 한국거래소에 전광판에 지수가 표시되고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

시가총액 상위 종목 중에서는 SK하이닉스(0.22%), LG에너지솔루션(1.10%), KB금융(1.88%), 삼성생명(0.24%) 등이 오르고 있다. 반면 삼성전자우(-0.50%), SK스퀘어(-0.18%), 삼성전기(-2.13%), 현대차(-0.38%) 등은 하락하고 있으며, 삼성전자와 삼성바이오로직스는 보합(0.00%)이다.

전날 급등을 이끈 반도체주는 종목별로 엇갈린 흐름을 보이고 있다. SK하이닉스가 소폭 상승하는 가운데 삼성전기는 2% 넘게 하락하며 차익실현 매물이 나타나는 모습이다. 전날 코스피가 4.61% 급등한 만큼 단기 차익실현과 업종별 순환매가 장중 주요 변수로 작용할 전망이다.

한지영 키움증권 연구원은 "금일 국내 증시는 전일 단기 급등에 따른 차익실현 물량 출회 속 장중 미 10년물 금리 향방, 미-이란 관련 뉴스플로우 등에 영향을 받으면서 업종 차별화 장세를 보일 것"이라고 내다봤다.

코스닥도 상승세를 이어가고 있다. 같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일보다 6.47포인트(0.79%) 오른 828.66을 기록하고 있다. 개인이 823억원 어치 사들이고 있는 가운데 외국인과 기관은 각각 642억원, 191억원 어치를 팔아치우고 있다.

코스닥 시장에서는 에코프로(2.97%), 에코프로비엠(2.62%), 주성엔지니어링(5.45%), 레인보우로보틱스(0.11%), 원익IPS(2.38%), 이오테크닉스(2.30%), 리노공업(3.07%), 심텍(2.84%), HPSP(3.19%) 등이 강세를 나타내고 있다. 알테오젠(-0.35%)은 하락 중이다.

한편 이날 오전 9시 기준 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 1340.7원을 기록했다.

rkgml925@newspim.com