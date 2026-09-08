SK바이오팜, 노바티스·BMS 출신 잇달아 영입…"글로벌 R&D 강화"

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김태호 박사 신경과학본부장 영입…CEO 직속 조직 개편

美 법인 중심 주요 의학 기능에 MD 8명 배치

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = SK바이오팜이 신경과학과 항암 분야의 글로벌 전문가를 잇달아 영입하고 신약 후보물질 발굴부터 글로벌 임상개발까지 전주기 연구개발(R&D) 체계를 강화한다고 8일 밝혔다.

SK바이오팜은 최근 글로벌 신경과학 R&D 전문가인 김태호 박사를 신경과학본부장으로 영입했다. 기존 중추신경계(CNS) 연구 기능은 '신경과학본부'로 개편해 최고경영자(CEO) 직속 조직으로 운영한다.

김태호 SK바이오팜 Neuroscience본부장 [사진=SK바이오팜]

김 박사는 20년 이상 신경과학 분야에서 신약 연구개발을 수행했다. 노바티스에서 12년간 근무하며 신약 발굴과 전임상, 초기 임상개발 및 포트폴리오 전략 수립 등을 담당했다.

김 박사는 앞으로 신경과학 연구와 중개연구, 연구전략 및 포트폴리오를 총괄한다. 차세대 파이프라인 발굴과 오픈이노베이션, 국내외 공동연구도 추진한다.

항암 분야에서는 방사성의약품(RPT)과 표적단백질분해(TPD)를 중심으로 연구 조직을 구축하고 있다. RPT 분야는 신용제 RPT센터장이, TPD 분야는 미국 법인 SK라이프사이언스랩스의 라이언 크루거 최고과학책임자(CSO)가 연구를 이끌고 있다.

임상개발 조직도 확대하고 있다. 미국 법인 SK라이프사이언스에서는 소아신경과·뇌전증 전문의인 수니타 미스라 최고마케팅책임자(CMO)를 중심으로 의사 출신 전문가들이 글로벌 임상개발을 담당하고 있다.

지난 7월에는 브리스톨마이어스스퀴브(BMS)와 애브비 등에서 18년 이상 항암 분야 임상 및 신약개발 경험을 쌓은 김수영 임상개발 부사장이 합류했다.

현재 SK바이오팜의 CNS·항암 임상개발과 약물감시(PV), 메디컬어페어(MA) 등 주요 기능에는 총 8명의 MD가 배치돼 있다. 회사에 따르면 주요 개발 및 의학 기능 전문인력 가운데 MD 비중은 약 20%다.

SK바이오팜은 이 같은 연구개발 역량을 바탕으로 국내를 비롯한 아시아 지역에서 신약 후보물질을 발굴해 글로벌 개발 및 상업화로 연결하는 'East-West Bridge' 전략도 추진한다.

이동훈 SK바이오팜 사장은 "환자 진료와 처방 경험을 갖춘 MD와 연구 전문가들의 협업을 통해 연구에서 임상개발, 상업화까지 유기적으로 연결되는 R&D 체계를 강화하고 있다"며 "글로벌 경험과 전문성을 갖춘 인재를 지속적으로 확보해 후속 글로벌 신약 창출을 위한 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com