아리바이오, HA필러 '비단' 4종 인도네시아 품목허가 획득

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현지 에스테틱 기업과 공급·출시 협의

유통망 구축해 인도네시아 시장 공략

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 아리바이오와 아리바이오랩은 자체 개발한 히알루론산(HA) 필러 브랜드 '비단(Bidan)' 4종에 대해 인도네시아 식품의약품안전처(BPOM)의 품목허가를 획득했다고 8일 밝혔다.

비단은 아리바이오그룹이 항노화 및 메디컬 에스테틱 시장을 겨냥해 대학병원과 연계해 7년간 개발한 히알루론산 필러다.

아리바이오 비단필러 [사진=아리바이오]

자체 정밀 제어 기술인 'PCRT(Precise Control Refinement Technique)'를 적용해 균질한 히알루론산 입자 구성과 점탄성을 구현했다. 잔류 가교제를 최소화하는 'HCCL' 기술도 적용했다.

분당서울대병원 피부과 허창훈 교수팀이 진행한 인체적용시험을 통해 생체 적합성과 효능, 안전성을 평가했으며 이를 토대로 국내 시판 허가를 획득했다.

아리바이오그룹은 이번 인도네시아 허가를 계기로 현지 에스테틱 기업과 제품 공급 및 출시를 위한 협의에 착수했다. 현지 파트너사와 유통망을 구축해 제품 판매를 확대한다는 계획이다.

인도네시아는 약 3억명의 인구를 보유한 시장으로, 경제 성장과 함께 피부미용 시장도 확대되고 있다.

아리바이오그룹은 알츠하이머병 치료제 'AR1001' 개발과 함께 필러 등 기능성 안티에이징 제품의 해외 사업도 추진하고 있다. 현재 AR1001의 글로벌 임상 3상 데이터 분석을 진행하고 있다.

sykim@newspim.com