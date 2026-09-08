안철수 "김승원 인사청문회에 브로커 양씨와 수사 검사 증인으로 불러야"

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 안철수 국민의힘 의원은 8일 김승원 법무부 장관 후보자의 '청탁 의혹'과 관련해 브로커 양모 씨와 수사 검사를 인사청문회 증인으로 불러야 한다고 주장했다.

안 의원은 이날 페이스북에 "양씨의 청탁 의도가 있었는지, 수사 자료가 검찰 유출본인지 청문회에서 확인해야 하지 않겠나"라며 이같이 밝혔다.

안철수 국민의힘 의원[사진=뉴스핌DB]

안 의원은 "김 후보자 관련 로비, 청탁, 오빠 논란이 이어지고 있다"면서도 "검찰의 수사 자료 유출 의혹이 더해지며 용혜인으로 찢어진 좌파 진영이 결집해 되레 큰소리를 치고 있다"고 비판했다.

이어 "김 후보자 또한 누명 쓴 피해자인 양 행세하며 청탁을 공익 민원이라 포장하고 자료 출처를 두고 형사처벌을 운운하고 있다"고 했다.

안 의원은 "이러한 국민적 의혹에 대한 확실한 해결 방법이 있다"며 "오빠 청탁이 진실이 아니라고 자신한다면 민주당과 김 후보자는 브로커 양씨를 인사청문회 증인으로 불러야 한다"고 주장했다.

그러면서 "오빠 관계는 언제부터, 무슨 이유로 지속됐는지, 식약처 로비가 아닌데 후원금 송금은 왜 언급됐는지 직접 묻고 들으면 의혹이 해소되지 않겠나"라고 강조했다.

또 한동훈 무소속 의원을 겨냥해서는 "수사 자료 유출도 마찬가지다. 핸드폰 포렌식 녹취록, 기소 계획서 등 검찰 기록물이 실제 검찰 작성본인지, 아니면 어떤 경로로 검찰 출신 의원에 의해 공개됐는지 수사 검사와 책임자를 불러 확인하면 되지 않겠나"라고 했다.

안 의원은 "김 후보자는 공개된 내용만으로도 함량 미달"이라며 "오빠 장관이 어떻게 일국의 법무행정을 대표하겠나"라고 지적했다. 이어 "다만 지금의 의혹은 국민 앞에 분명히 설명되어야 한다. 그래야 청탁과 민원의 경계가 확실해진다"고 했다.

jeongwon1026@newspim.com