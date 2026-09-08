동탄신도시 1808가구 규모 주상복합 '아크메르 동탄' 9월 분양

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 경기 화성시 동탄신도시 반송동 일대에 최고 49층, 총 1808가구 규모로 조성되는 주상복합 단지 '아크메르 동탄'이 오는 9월 분양 일정을 시작한다. 시공은 포스코이앤씨가 맡는다.

[사진=아크메르 동탄 제공]

단지명은 대형 건설사의 기존 아파트 브랜드를 사용하는 대신, 해당 프로젝트만을 위해 기획된 개별 독립 브랜드 '아크메르(ACMER)'를 적용했다. 정점을 의미하는 단어 'ACME'에 변화, 풍요, 희소성, 여유, 존중을 뜻하는 영단어의 머릿글자(R)를 결합한 명칭이다. 시공사인 포스코이앤씨는 앞서 부산 해운대 엘시티, 서울 강남구 브라이튼 N40 등의 주거시설 시공을 진행한 바 있다.

사업지가 위치한 반송동 일대는 108만여㎡ 규모의 동탄 센트럴파크와 반석산 근린공원이 인접해 있다. 대중교통망으로는 현재 공사가 진행 중인 동탄인덕원선 반송역(가칭)과 단지 지하층을 직접 연결하는 방안이 추진되고 있다.

단지 내외부 설계 및 마감재에는 해외 디자이너와 수입 브랜드가 도입된다. 외관 디자인에는 에르메스, 샤넬 등과 협업 이력이 있는 디자이너 자나이나 미레이로가 참여한다. 세대 내부에는 이탈리아 주방가구 '쿠치네 루베', 프리미엄 세라믹 '미라지', 155년 역사의 원목마루 '조르다노' 등 유럽산 자재가 적용될 예정이다.

공간 및 시스템 특화 설계도 반영된다. 실내 천장고는 일반 아파트(2.3m)보다 20cm 높은 2.5m로 설계됐다. 주차 공간은 가구당 약 1.5대 수준으로 확보하며, 이 중 1000면 이상을 너비 2.6m의 광폭 주차면으로 조성한다. 아울러 전 세대 전용 프라이빗 창고, 세대 내 스마트 음식물 자동처리 시스템, 전기차 화재 대응 및 자동 진압 시스템, 고성능 창호 및 고효율 유리 시스템 등이 도입된다.

입주민 전용 커뮤니티 시설로는 에듀라운지, 1인 독서실, 피트니스클럽, 필라테스·스트레칭룸, 스크린골프장 및 퍼팅존, 사우나 등이 조성될 예정이다. 단지의 견본주택은 오는 9월 중 개관한다.

ohzin@newspim.com