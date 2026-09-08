루닛, 세계폐암학회서 AI 활용 폐암 정밀의료 연구 3편 발표

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EGFR 아형별 종양미세환경 차이 분석

수술 전 치료반응·TP53 변이 예측 가능성 확인

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 의료 인공지능(AI) 기업 루닛은 오는 12일부터 15일까지 서울 코엑스에서 열리는 '2026 세계폐암학회(WCLC 2026)'에서 AI 바이오마커 플랫폼 '루닛 스코프 IO'를 활용한 연구초록 3편을 발표한다고 8일 밝혔다.

WCLC가 한국에서 열리는 것은 2007년 이후 19년 만이다. 루닛은 이번 학회에서 AI를 활용해 폐암의 유전자 변이와 종양미세환경, 치료반응 간 연관성을 분석한 연구 결과를 공개한다.

루닛 WCLC 2026 참가 [사진=루닛]

첫 번째 연구에서는 비소세포폐암(NSCLC)에서 흔하게 나타나는 EGFR(상피세포 성장인자 수용체) 변이의 세부 유형이 확인된 494건의 전체 슬라이드 이미지를 루닛 스코프 IO로 분석했다.

분석 결과 엑손19 결손(Ex19del) 아형에서는 종양침윤림프구 밀도가 높게 나타났다. L858R 아형에서는 대식세포 침윤이, 엑손20 삽입(Ex20ins) 아형에서는 혈관을 구성하는 내피세포 밀도가 가장 높았다.

연구진은 같은 EGFR 변이 폐암이라도 세부 아형에 따라 종양미세환경에 차이가 있다는 점을 확인했다. 향후 아형별 치료 결과 차이를 규명하고 세분화된 치료 전략을 설계하는 데 활용될 수 있을 것으로 기대했다.

두 번째 연구는 이탈리아 레지나 엘레나 국립암연구소 파올라 니스티코 박사 연구팀과 공동으로 진행했다. 수술 전 화학·면역 병용요법을 받은 비소세포폐암 환자 32명의 조직을 분석해 병리학적 완전관해(pCR)와 종양미세환경의 연관성을 살폈다.

분석 결과 pCR에 도달한 환자군에서는 면역세포 침윤이 활발하고 3차 림프구조(TLS)가 두드러졌다. 반면 pCR에 도달하지 못한 환자군에서는 면역세포가 종양 내부로 충분히 침투하지 못하는 면역제외 양상과 종양세포 증식이 상대적으로 두드러졌다.

연구진은 이번 결과가 향후 수술 후 보조요법 필요성을 판단하기 위한 바이오마커 개발에 활용될 가능성이 있다고 설명했다.

세 번째 연구에서는 폐선암 환자 462명의 조직을 분석해 TP53 변이 여부에 따른 종양미세환경의 차이를 살폈다.

TP53 변이가 있는 암에서는 면역활성 비율이 높게 나타난 반면 변이가 없는 암에서는 면역제외 양상과 함께 기질 내 섬유아세포 및 내피세포 밀도가 유의하게 높았다. 연구진은 이를 바탕으로 AI를 활용한 TP53 변이 예측과 환자 선별 가능성을 제시했다.

서범석 루닛 대표는 "이번 세계폐암학회에서는 유전자 변이와 종양미세환경, 치료반응을 잇는 단서를 AI로 보다 쉽게 찾아낼 수 있음을 확인하게 됐다"며 "앞으로도 루닛 스코프를 활용해 암 환자에게 더 정밀한 치료 전략을 제시하는 데 기여하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com