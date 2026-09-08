삼성전자, 세계 주요 도시서 '웰컴 투 폴더블' 옥외 광고 진행

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2일부터 광화문, 코엑스, 일본 도쿄, 영국 런던 등 6개 랜드마크에서 진행

스마트폰 자부심, 폴더블 기술력 자신감 담은 광고 메시지

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자가 세계 주요 도시에서 '갤럭시 Z 폴드8 시리즈'를 활용한 '웰컴 투 폴더블(Welcome to Foldables)' 옥외 광고 캠페인을 진행한다.

갤럭시 Z 폴드8 시리즈 디지털 옥외 광고는 지난 2일부터 한국 서울 광화문 KT 스퀘어를 시작으로, 코엑스 케이팝 라이브(K-POP LIVE), 일본 도쿄 시부야역, 영국 런던 피카딜리 서커스와 아우터넷 등 6개 주요 랜드마크에서 순차적으로 진행 중이다.

삼성전자가 지난 2일부터 서울 광화문 KT 스퀘어에서 진행하는 갤럭시 Z 폴드8 시리즈 옥외 광고. [사진=삼성전자 제공]

삼성전자가 2019년에 처음 선보인 '폴드(Fold)'는 8세대를 거치며 스마트폰 혁신과 폴더블 시장을 대표하는 브랜드로 성장했다.

갤럭시 Z 폴드 시리즈는 실제 사용자들의 목소리를 반영한 스마트폰이다. 제품에 최적화된 소프트웨어와 인공지능(AI), 다양한 갤럭시 기기와 연결되는 생태계까지 함께 발전시켜 왔다.

디지털 옥외 광고 영상 속에는 ▲'울트라 씬(Ultra Thin)' ▲'세계에서 가장 가벼운 폴더블(The world's lightest fold)' ▲'오래 가도록 설계된(Built to outlast)' 등 3가지 메시지를 담았다.

삼성전자가 지난 2일부터 일본 도쿄 시부야에서 진행하는 갤럭시 Z 폴드8 시리즈 옥외 광고. [사진=삼성전자 제공]

현재 전 세계 수백만 명의 사용자가 갤럭시 폴더블을 사용하고 있으며, 최신 갤럭시 Z 폴드8 시리즈는 국내 기준 역대 갤럭시 스마트폰 사전 판매 신기록을 달성했다. 갤럭시 Z 폴드8 시리즈는 사용자 분포 지도를 점차 넓혀 전 세계 106개 시장에서 판매 중이다.

raul1649@newspim.com