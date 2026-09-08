아리바이오·아리바이오랩, HA 필러 '비단' 인니 품목허가

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4종 제품 BPOM 승인, 현지 에스테틱 기업과 공급·출시 협의

PCRT·HCCL 기술 적용…동남아 시장 확대 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 아리바이오와 아리바이오랩은 자체 개발한 히알루론산(HA) 필러 '비단(Bidan)' 4종이 인도네시아 식약청(BPOM)으로부터 품목허가를 획득했다고 8일 밝혔다.

양사는 현재 인도네시아 대형 에스테틱 기업과 제품 공급 및 출시를 협의하고 있다. 현지 유통망을 확보해 시장에 진입한다는 계획이다.

아리바이오 측은 인도네시아가 약 3억명의 인구를 보유한 시장으로, 소득 수준 향상과 함께 피부미용·메디컬 에스테틱 수요도 증가하고 있다고 설명했다. 이번 허가를 기반으로 비단의 해외 상업화를 추진하고 동남아 시장으로 사업 영역을 확대할 계획이다.

아리바이오랩 로고. [사진=아리바이오랩]

비단은 아리바이오가 항노화 및 메디컬 에스테틱 시장을 겨냥해 약 7년에 걸쳐 개발한 히알루론산 필러다. 자체 정밀 제어 정제 기술(PCRT)을 적용해 히알루론산 입자의 균질성과 점탄성을 구현했으며, 균질 히알루론산 조성물 가교결합 기술(HCCL)을 통해 잔류 가교제와 불순물을 관리하도록 설계했다.

허창훈 분당서울대병원 피부과 교수팀의 인체적용시험을 통해 제품의 유효성과 안전성을 평가했으며 이를 기반으로 국내 품목허가를 획득했다. 비단은 사용 목적과 특성에 따라 총 4개 제품으로 구성된다.

회사 관계자는 "인도네시아 허가는 비단의 기술력과 품질 경쟁력을 기반으로 해외 사업을 확대하는 출발점"이라며 "현지 파트너와 공급계약을 추진해 실제 매출로 연결할 것"이라고 말했다.

이어 "동남아 메디컬 에스테틱 시장을 단계적으로 확대해 나갈 계획"이라며 "에스테틱 제품의 해외 매출을 더해 바이오 사업 포트폴리오를 강화하겠다"고 덧붙였다.

한편 아리바이오그룹은 경구용 알츠하이머병 치료제 'AR1001'의 글로벌 임상 3상 결과 발표를 위한 데이터를 분석하고 있다.

dconnect@newspim.com