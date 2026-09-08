프레스티지바이오파마IDC, '2026 프레스티지 심포지엄' 개최

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노화 기전·관련 질환 최신 연구성과 공유

국내외 학계·산업계 전문가 참여

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 프레스티지바이오파마의 혁신신약 연구개발 자회사 프레스티지바이오파마IDC는 지난 4일 '2026 프레스티지 심포지엄(2026 Prestige Symposium)'을 개최했다고 8일 밝혔다.

올해 심포지엄은 '노화 기전 및 노화 관련 질환의 최신 동향(Frontiers in Aging Mechanisms and Age-Related Diseases)'을 주제로 열렸다. 노화의 기초 기전 연구부터 치료제 개발 전략까지 관련 연구성과를 공유하고 학계와 산업계의 협력 가능성을 논의하기 위해 마련됐다.

프레스티지바이오파마IDC는 이번 행사에서 학계와 산업계 전문가들이 연구성과와 개발 경험을 공유하고 향후 공동연구와 새로운 치료 전략으로 이어질 수 있는 협력 방안을 모색했다고 설명했다.

프레스티지바이오파마 로고. [사진=프레스티지바이오파마]

기조강연에서는 아서 레빈(Arthur A. Levin) 박사가 올리고핵산 치료제의 발전과 가능성을 소개하고 노화 관련 질환 치료에 적용할 수 있는 접근법을 발표했다.

이어 ▲정해영 부산대학교 교수 ▲이승재 한국과학기술원(KAIST) 교수 ▲윤진호 동아대학교 교수 ▲이호영 신테카바이오 수석연구원 ▲강찬희 서울대학교 교수 ▲류동렬 광주과학기술원(GIST) 교수 ▲이재원 부산대학교 교수 ▲권기선 아벤티 대표가 발표에 참여했다.

발표자들은 노화의 유전적·분자적·대사적 기전과 관련한 연구성과를 공유하고 노화 관련 질환 연구와 치료제 개발 전략을 논의했다.

고상석 프레스티지바이오파마IDC 대표는 "이번 심포지엄은 노화의 근본적인 기전에서부터 실제 신약개발로 이어지는 다양한 연구성과를 한자리에서 공유하고, 새로운 치료 가능성을 함께 논의했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 국내외 연구자 및 산업계와의 교류를 지속적으로 확대해 노화 질환의 연구성과가 혁신적인 치료제 개발로 이어질 수 있도록 협력 기반을 강화해 나가겠다"고 말했다.

프레스티지바이오파마IDC는 프레스티지바이오파마 그룹의 혁신신약 연구개발(R&D)을 담당하는 자회사다. 항체 기반 혁신신약을 비롯해 차세대 치료 플랫폼과 진단기술로 연구 영역을 확대하고 있다.

회사는 자체 연구개발과 함께 국내외 연구기관·바이오기업과의 협력을 통해 신약 후보와 사업화 기회를 발굴할 계획이다.

dconnect@newspim.com