엠에스바이오, 증권신고서 제출…코스닥 상장 추진

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공모액 272억~312억원

9월 28일~10월 2일 수요예측

오창 신공장·미국·베트남 진출 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인체조직·생체소재 기반 재생의료 플랫폼 기업 엠에스바이오가 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥시장 상장을 위한 공모 절차에 돌입했다고 8일 밝혔다.

엠에스바이오 로고. [사진=엠에스바이오]

엠에스바이오는 이번 상장에서 총 400만주를 공모할 예정이다. 희망 공모가 범위는 6800~7800원으로 총 공모 예정 금액은 272억~312억원이다.

기관투자자 대상 수요예측은 오는 9월 28일~10월 2일 진행한다. 이를 통해 최종 공모가를 확정한 뒤 10월 12~13일 일반투자자 청약을 거쳐 10월 중 코스닥시장 상장을 목표로 하고 있다. 대표 주관사는 KB증권이다.

2015년 설립된 엠에스바이오는 인체조직과 생체소재를 기반으로 손상된 조직의 재건·재생에 필요한 제품을 개발·상용화하고 있다. 성형외과 유방 재건과 정형외과 연조직 재건을 비롯해 치과 골재생, 안과 각막·안구 표면 치료 등의 분야에 제품을 공급한다.

회사는 ▲탈세포화·세포외기질(ECM) 보존 ▲정밀 스플리팅·규격화 ▲맞춤형 콜라겐 정제·가교 ▲양막 응용 등 4개 원천기술을 보유하고 있다고 설명했다.

이를 기반으로 유방 재건용 무세포동종진피(ADM) '마이덤 리컨', 연조직 재건용 콜라겐 조직보충재 '마이젠', 치과용 골이식재·차폐막 '마이본·마이오스·마이지스' 등을 상용화했다. 누적 상용화 제품 수는 2021년 11개에서 2025년 21개로 늘었다.

실적도 증가세를 보였다. 매출액은 2023년 148억원에서 2024년 180억원, 2025년 238억원으로 증가해 최근 3년간 연평균 성장률 26.7%를 기록했다. 회사에 따르면 2020년 이후 매년 30%대 영업이익률을 유지했다.

올해 상반기 매출액은 139억원, 영업이익은 45억원으로 전년 동기 대비 각각 26.5%, 21.3% 증가했다.

엠에스바이오는 기존 연조직 재건과 골재생 사업을 확대하면서 안과와 에스테틱, 첨단 의료 분야 신제품 개발·상용화를 추진할 계획이다.

안과용 제품 'AM Lens'는 안구 손상 부위에 직접 봉합하던 양막을 콘택트렌즈 형태로 만든 제품이다. 회사는 양막의 특성을 유지하면서 안구 적용에 필요한 곡률과 투명성, 다층 구조를 구현했으며 봉합 없이 적용할 수 있고 실온 보관이 가능하다고 설명했다.

엠에스바이오에 따르면 AM Lens는 현재 국내 양막 시장에서 약 90%의 점유율을 확보하고 있다.

에스테틱 분야에서는 탈세포화·ECM 보존 기술을 적용한 스킨부스터 '지셀르 리본느'를 올해 3월 출시했다. 현재 국내 200여개 병의원에 공급하고 있다.

3차원 연결 기공 구조를 설계하는 3D 프린팅 콜라겐 스캐폴드 플랫폼 기술도 상처·연조직과 치과, 안과 재생 분야를 대상으로 제품화를 추진하고 있다.

엠에스바이오는 이번 공모자금을 오창 신공장 건설과 해외 거점 구축, 국내외 임상시험 등에 사용할 예정이다. 오창 신공장을 통해 의료기기 생산능력과 자동화 기반을 확대하고 기존 성남 사업장은 인체조직 생산에 특화할 방침이다.

중장기적으로 미국과 베트남 등에 해외 거점을 구축해 국가별 규제 대응 기반을 마련하고 해외 시장 진출을 추진할 계획이다.

김성포 엠에스바이오 대표는 "엠에스바이오는 인체조직과 생체소재 분야에서 축적한 원천기술을 다양한 재건·재생 영역으로 확장하며 성장성과 수익성을 입증해 왔다"며 "이번 상장을 계기로 생산 인프라와 글로벌 사업 기반을 강화하고 지속적인 신제품 상용화를 통해 글로벌 재생의료 시장을 선도하는 트렌드 세터로 도약하겠다"고 밝혔다.

dconnect@newspim.com