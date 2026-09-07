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'현장경영' 최인호 HUG 사장, 이번엔 '전월세 안심신탁' 띄운다

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AI 핵심 요약

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  • 최인호 HUG 사장이 7일 하반기 경영을 전세사기 예방에 맞췄다.
  • 전월세 안심신탁과 안심전세앱 고도화를 핵심 과제로 제시했다.
  • HUG가 보증 중심에서 예방 중심으로 넓힐지가 관건이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

취임 후 22차례 대외행보…전세피해부터 PF·미분양까지
'전월세 안심신탁' 하반기 핵심…시장 안착 여부가 관건

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 최인호 주택도시보증공사(HUG) 사장이 취임 8개월 차를 맞으면서 하반기 경영 행보에 관심이 쏠리고 있다. 취임 이후 전세피해지원센터와 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장, 지방 미분양 현장 등을 잇달아 찾으며 현장경영에 힘을 실었다면, 최근에는 전세사기 예방과 임대차시장 안정으로 경영의 무게중심을 옮기는 모습이다.

특히 임대인과 임차인이 자율적으로 참여하는 '전월세 안심신탁'을 시장에 안착시키는 것이 최 사장의 하반기 주요 과제로 떠오르고 있다. 안심전세앱 고도화와 전세보증 사전심사 등 기존 예방책에 새로운 임대차 모델까지 더하면서 HUG의 역할이 사후 보증에서 사전 예방으로 넓어질 수 있을지가 향후 성과를 가를 것으로 전망된다.

[AI일러스트 = 최현민 기자]

◆ 취임 후 22차례 대외행보…전세피해부터 PF·미분양까지

7일 업계에 따르면 최인호 HUG 사장이 하반기에도 현장경영 기조를 이어가며 전세사기 피해자들의 목소리를 바탕으로 안심전세앱 고도화와 전세보증 사전심사, 전월세 안심신탁 등 예방책을 구체화해 나갈 것이란 전망이 나온다.

지난 1월 28일 취임한 최 사장은 취임 이후 8월까지 현장 방문과 업계 간담회, 업무협약 등 총 22차례의 대외 행보를 이어왔다. 전세피해지원센터를 시작으로 PF 사업장과 지방 미분양 현장, 임대주택 등을 찾는 한편 주택·건설 관련 협회와도 잇달아 만나 현장의 목소리를 들었다.

첫 행보부터 전세사기 문제에 초점이 맞춰졌다. 취임 당일 전세피해지원센터를 찾은 데 이어 전세사기 예방교육과 피해자 간담회 등을 통해 임차인 보호와 피해 예방 대책을 지속적으로 점검했다. 전세사기가 사회적 문제로 장기화한 상황에서 HUG가 단순히 사고 발생 이후 보증금을 대신 돌려주는 역할을 넘어 피해 예방과 임차인 보호 기능을 강화해야 한다는 판단이 깔린 것으로 풀이된다.

주택공급과 건설시장 관련 현장 행보도 이어졌다. 원주·수원·평택 PF 사업장과 대구 미분양 CR리츠 현장, 든든전세주택 등을 찾아 사업자들의 애로사항과 주택공급 여건을 점검했다. 부동산 경기 침체와 공사비 상승, 자금조달 여건 악화가 맞물리면서 보증기관의 금융지원 기능이 주택공급 속도와 직결되는 만큼 현장 목소리를 제도에 반영하려는 행보로 분석된다.

지난달에도 전세사기 피해자들과 만나 안심전세앱 고도화와 전세보증 사전심사, 전월세 안심신탁 등 향후 추진 계획을 설명했다.

취임 초 조직 운영 방향을 현장에 맞추는 과정이었다면 하반기부터는 현장의 목소리를 토대로 마련한 제도를 정착시키는 단계에 접어든 것으로 보여진다. 특히 전세보증을 중심으로 한 HUG의 기존 역할을 어떻게 예방 중심으로 확장할지가 최 사장 체제의 주요 평가 지표가 될 전망이다.

◆ '전월세 안심신탁' 하반기 핵심…시장 안착 여부가 관건

실제로 하반기 들어 최 사장이 힘을 싣는 분야는 '전월세 안심신탁'이다. 임차인과 임대인이 자율적으로 참여해 전세와 월세의 장점을 함께 활용할 수 있도록 설계한 제도로, 기존 보증상품을 보완하는 새로운 임대차 안전장치로 자리매김할 수 있을지가 핵심이다.

전세사기 이후 임대차시장에서는 보증 가입 여부뿐 아니라 계약 단계에서 위험을 사전에 걸러낼 수 있는 장치의 중요성이 커졌다. HUG 역시 안심전세앱을 통한 정보 제공을 확대하고 전세보증 사전심사 등 예방 기능을 강화하는 방향으로 제도를 손질하고 있다. 전월세 안심신탁 역시 이 같은 흐름의 연장선에 놓여 있다.

관건은 실제 시장 참여를 얼마나 끌어낼 수 있느냐다. 제도가 마련되더라도 임대인과 임차인이 구조를 복잡하게 느끼거나 기존 전세·월세 계약과 비교해 체감할 만한 이점이 크지 않다면 확산 속도는 더딜 수 있다. 반대로 임차인의 보증금 안전성을 높이면서 임대인의 참여 유인까지 확보할 경우 전세보증 중심이던 HUG의 임대차시장 지원 방식도 한 단계 확대될 수 있다.

전세사기 예방 정책 간 연계도 중요하다. 안심전세앱 고도화와 전세보증 사전심사가 계약 전 위험 정보를 확인하는 장치라면 안심신탁은 실제 계약 구조를 통해 위험을 줄이는 수단이라는 점에서 역할이 다르다. 각각의 제도가 따로 작동하기보다 계약 전 정보 확인부터 보증, 신탁까지 이어지는 체계를 갖출 경우 임차인 보호 효과도 커질 수 있다는 분석이다.

업계 관계자는 "전세사기는 임대차시장 전반의 신뢰를 떨어뜨리고 주거 불안을 키울 수 있다는 점에서 HUG 입장에서 우선순위가 높은 과제"라며 "전세시장이 흔들리면 매매시장과 주택금융에도 영향을 줄 수 있는 만큼 전세사기 예방과 보증제도 안정은 넓게 보면 주택시장 안정과도 연결되는 문제"라고 말했다.

min72@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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