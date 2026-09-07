경동나비엔, 프리미엄 양모 커버 적용한 '나비엔 숙면매트' 신제품 출시

호주산 양모 충전재로 포근함·통기성 강화

온수 모델, 탈부착 쉬운 패드형 커버 적용

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 경동나비엔이 호주산 양모 충전재를 커버에 적용해 숙면 환경의 완성도를 높인 '나비엔 숙면매트' 신제품 2종(온수 EMW723·카본 EME652P)을 출시했다고 7일 밝혔다.

이번 신제품은 정밀한 온도 제어 등 기존 숙면매트의 핵심 기능은 유지하면서, 피부에 직접 닿는 커버 소재를 강화해 사용감을 한층 끌어올린 것이 특징이다. 겉면에는 부드러운 면 혼방 원단을 사용하고, 충전재로는 고급 침구용 호주산 양모를 적용했다. 양모 특유의 뛰어난 탄성과 복원력으로 포근한 쿠션감이 오랫동안 유지되며, 흡·방습성과 통기성이 우수하다.

경동나비엔 숙면매트 카본(EME652P) [사진=경동나비엔]

사용 편의성도 한층 다듬었다. '숙면매트 온수(EMW723)'는 기존 지퍼형 커버 대신 매트 위에 간편하게 올려 고정할 수 있는 패드 타입을 적용해 탈부착과 세탁의 번거로움을 줄였다.

경동나비엔은 소비자의 수면 습관과 라이프스타일에 맞춘 다양한 라인업을 제공하고 있다. 포근하고 깊은 온열감을 선호하는 소비자는 '숙면매트 온수'를, 가볍고 간편한 관리성을 중시하는 소비자는 '숙면매트 카본'을 선택할 수 있다.

핵심 기술인 'AI 수면모드'도 그대로 탑재됐다. 스마트폰으로 감지한 호흡음을 통해 사용자의 수면 단계를 실시간 분석하고, 이에 맞춰 매트 온도를 자동으로 조절한다. 특히 온도 변화에 민감해지는 렘(REM) 수면 단계에서는 온도를 낮춰 상쾌한 수면을 유도함으로써 전체적인 수면 효율과 깊은 잠을 자는 시간을 늘려준다.

경동나비엔 관계자는 "온도뿐만 아니라 피부에 직접 닿는 소재의 특성 역시 수면 환경을 구성하는 중요한 요소"라며 양모 충전재를 적용한 이번 신제품을 통해 고객들이 더욱 포근하고 편안한 숙면 환경을 경험하길 바란다"고 말했다.

stpoemseok@newspim.com