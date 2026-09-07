[KLPGA] 'KB금융 골든라이프 챔피언십' 10일 개막...문화공간 조성+상생 실천

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=KB금융그룹(회장 양종희)이 오는 9월 10일부터 13일까지 나흘간 '블랙스톤 골프클럽 이천'에서 KLPGA투어 메이저 대회인 'KB금융 골든라이프 챔피언십'(총상금 15억 원, 우승상금 2억 7천만 원)을 개최한다.

2006년 창설 후 수많은 스타의 탄생과 도전을 응원하며, KLPGA를 대표하는 메이저 대회 중 하나로 자리매김해 온 'KB금융 스타챔피언십'은 올해부터 'KB금융 골든라이프 챔피언십'으로 새롭게 출발한다. 20년간 이어온 대회의 역사와 전통을 계승하고 선수·팬·가족이 함께 즐기는 골프 축제로 출발한다.

KB금융은 대회명 변경과 함께 치열한 승부를 펼치는 메이저 골프대회를 넘어, 선수와 갤러리, 가족이 함께 즐기는 '모두가 함께 빛나는 골프 축제'로 대회의 외연을 넓히고, 미래세대와 지역사회를 위한 상생의 의미도 더할 계획이다.

올해 대회에는 국내 최정상급 선수 120명이 출전해 수준 높은 플레이를 선보인다. 국내 4대 메이저 대회에 걸맞게 험준한 언덕형 지형인 블랙스톤 본연의 코스 특성을 살려 난이도를 정교하게 조정했다. 3~4라운드 무빙데이에는 코스 길이를 전략적으로 운영해 갤러리와 시청자들에게 박진감 넘치는 명승부를 선사할 예정이다.

KB금융은 지난 20년의 역사와 전통을 잇고, 새로운 출발을 알리는 신규 챔피언 트로피도 선보인다. 새 트로피는 2026 화랑미술제 신진작가 특별전 'ZOOM-IN'에서 KB스타상을 수상한 송인욱 작가가 제작했다. 목재를 소재로 유려한 곡선 형태로 완성된 트로피에는 '빛나는 순간과 새로운 도전', '오랜 시간 축적된 신뢰와 가치'의 의미를 담았다. 시간과 경험이 쌓일수록 삶의 가치가 깊어지고 풍요로워진다는 '골든라이프'의 철학도 작품에 녹였다.

KB금융은 갤러리 플라자와 경기장 곳곳에 전 세대가 함께 즐길 수 있는 복합 문화 공간을 마련했다.

갤러리플라자에는 'KB와 함께 만드는 황금빛 여정'을 주제로 KB국민은행, KB증권, KB손해보험, KB국민카드, KB라이프생명 등 8개 주요 계열사가 참여하는 시니어 토탈 케어 솔루션 부스를 조성했다. 은퇴 전 준비부터 은퇴 이후의 삶까지 아우르는 생애주기 맞춤형 금융·라이프케어 서비스를 한자리에서 체험할 수 있다.

어린이를 동반한 가족 갤러리를 위한 공간도 운영한다. 동(東)코스에 위치한 '키즈워터존'에서는 드론, 비눗방울 체험, 물총 놀이 등 다양한 어린이 프로그램을 진행한다. 파라솔과 휴게의자 등 휴식 공간도 함께 마련해 가족 모두가 푸른 자연 속에서 경기 관람과 놀이, 휴식을 함께 즐길 수 있도록 했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=방신실. [사진=KLPGA] 2026.05.16 iaspire@newspim.com

KB금융은 이번 대회를 미래세대와 지역사회, 대회 구성원이 함께하는 상생의 장으로 확장했다. 대회 개막 전 공식 연습일에는 KB금융 소속 프로 선수인 전인지, 방신실, 안송이, 박예지 등이 지역 유소년 골프 유망주들을 직접 지도하는 '빛이음 클래스'를 진행한다. 드라이빙 레인지와 필드에서 진행되는 멘토링을 통해 선수들이 쌓아온 실전 경험과 노하우를 전하며, 미래의 주인공들인 유소년 선수들의 꿈과 성장을 응원할 예정이다.

경기 결과를 나눔으로 연결하는 채리티 프로그램도 운영한다. 5번 홀 'KB스타뱅킹 존'에 티샷이 안착할 때마다 200만 원을 적립해 최대 1억 원의 '자립준비청년 지원금'을 조성한다. 17번 홀 'KB골든라이프 존'에서는 공이 안착할 때마다 이천 쌀 20kg을 적립해 총 3,000kg의 쌀을 다문화 가정에게 전달할 예정이다. 이와 함께 KB금융 로고가 새겨진 모자를 착용한 캐디에게 각 50만 원의 후원금을 지급하고, 컷 탈락 선수에게는 1인당 30만 원을 지원하는 등 대회를 함께 만들어가는 구성원에 대한 세심한 배려도 이어간다.

KB금융 관계자는 "지난 20년간 새로운 스타의 탄생을 함께해 온 대회의 역사와 전통을 이어, 올해부터 선수와 갤러리 모두가 주인공이 되어 함께 빛나는 'KB금융 골든라이프 챔피언십'으로 새롭게 출발한다"며, "초록빛 필드 위에서 펼쳐질 감동적인 플레이와 함께, 대회장을 찾은 모든 분들이 자신의 삶에서 가장 빛나는 순간을 만들어 가길 바란다"고 밝혔다.

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