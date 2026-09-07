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[KLPGA] 'KB금융 골든라이프 챔피언십' 10일 개막...문화공간 조성+상생 실천

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  • KB금융이 9월 10일 골든라이프 챔피언십을 개최했다
  • 20년 전통의 스타챔피언십을 이름 바꿔 새 출발했다
  • 유소년 교육과 기부로 상생의 골프축제로 넓혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=KB금융그룹(회장 양종희)이 오는 9월 10일부터 13일까지 나흘간 '블랙스톤 골프클럽 이천'에서 KLPGA투어 메이저 대회인 'KB금융 골든라이프 챔피언십'(총상금 15억 원, 우승상금 2억 7천만 원)을 개최한다. 

2006년 창설 후 수많은 스타의 탄생과 도전을 응원하며, KLPGA를 대표하는 메이저 대회 중 하나로 자리매김해 온 'KB금융 스타챔피언십'은 올해부터 'KB금융 골든라이프 챔피언십'으로 새롭게 출발한다. 20년간 이어온 대회의 역사와 전통을 계승하고 선수·팬·가족이 함께 즐기는 골프 축제로 출발한다.

KB금융은 대회명 변경과 함께 치열한 승부를 펼치는 메이저 골프대회를 넘어, 선수와 갤러리, 가족이 함께 즐기는 '모두가 함께 빛나는 골프 축제'로 대회의 외연을 넓히고, 미래세대와 지역사회를 위한 상생의 의미도 더할 계획이다.

올해 대회에는 국내 최정상급 선수 120명이 출전해 수준 높은 플레이를 선보인다. 국내 4대 메이저 대회에 걸맞게 험준한 언덕형 지형인 블랙스톤 본연의 코스 특성을 살려 난이도를 정교하게 조정했다. 3~4라운드 무빙데이에는 코스 길이를 전략적으로 운영해 갤러리와 시청자들에게 박진감 넘치는 명승부를 선사할 예정이다.

KB금융은 지난 20년의 역사와 전통을 잇고, 새로운 출발을 알리는 신규 챔피언 트로피도 선보인다. 새 트로피는 2026 화랑미술제 신진작가 특별전 'ZOOM-IN'에서 KB스타상을 수상한 송인욱 작가가 제작했다. 목재를 소재로 유려한 곡선 형태로 완성된 트로피에는 '빛나는 순간과 새로운 도전', '오랜 시간 축적된 신뢰와 가치'의 의미를 담았다. 시간과 경험이 쌓일수록 삶의 가치가 깊어지고 풍요로워진다는 '골든라이프'의 철학도 작품에 녹였다.

KB금융은 갤러리 플라자와 경기장 곳곳에 전 세대가 함께 즐길 수 있는 복합 문화 공간을 마련했다.

갤러리플라자에는 'KB와 함께 만드는 황금빛 여정'을 주제로 KB국민은행, KB증권, KB손해보험, KB국민카드, KB라이프생명 등 8개 주요 계열사가 참여하는 시니어 토탈 케어 솔루션 부스를 조성했다. 은퇴 전 준비부터 은퇴 이후의 삶까지 아우르는 생애주기 맞춤형 금융·라이프케어 서비스를 한자리에서 체험할 수 있다.

어린이를 동반한 가족 갤러리를 위한 공간도 운영한다. 동(東)코스에 위치한 '키즈워터존'에서는 드론, 비눗방울 체험, 물총 놀이 등 다양한 어린이 프로그램을 진행한다. 파라솔과 휴게의자 등 휴식 공간도 함께 마련해 가족 모두가 푸른 자연 속에서 경기 관람과 놀이, 휴식을 함께 즐길 수 있도록 했다.

 

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=방신실. [사진=KLPGA] 2026.05.16 iaspire@newspim.com

KB금융은 이번 대회를 미래세대와 지역사회, 대회 구성원이 함께하는 상생의 장으로 확장했다. 대회 개막 전 공식 연습일에는 KB금융 소속 프로 선수인 전인지, 방신실, 안송이, 박예지 등이 지역 유소년 골프 유망주들을 직접 지도하는 '빛이음 클래스'를 진행한다. 드라이빙 레인지와 필드에서 진행되는 멘토링을 통해 선수들이 쌓아온 실전 경험과 노하우를 전하며, 미래의 주인공들인 유소년 선수들의 꿈과 성장을 응원할 예정이다.

경기 결과를 나눔으로 연결하는 채리티 프로그램도 운영한다. 5번 홀 'KB스타뱅킹 존'에 티샷이 안착할 때마다 200만 원을 적립해 최대 1억 원의 '자립준비청년 지원금'을 조성한다. 17번 홀 'KB골든라이프 존'에서는 공이 안착할 때마다 이천 쌀 20kg을 적립해 총 3,000kg의 쌀을 다문화 가정에게 전달할 예정이다. 이와 함께 KB금융 로고가 새겨진 모자를 착용한 캐디에게 각 50만 원의 후원금을 지급하고, 컷 탈락 선수에게는 1인당 30만 원을 지원하는 등 대회를 함께 만들어가는 구성원에 대한 세심한 배려도 이어간다.

KB금융 관계자는 "지난 20년간 새로운 스타의 탄생을 함께해 온 대회의 역사와 전통을 이어, 올해부터 선수와 갤러리 모두가 주인공이 되어 함께 빛나는 'KB금융 골든라이프 챔피언십'으로 새롭게 출발한다"며, "초록빛 필드 위에서 펼쳐질 감동적인 플레이와 함께, 대회장을 찾은 모든 분들이 자신의 삶에서 가장 빛나는 순간을 만들어 가길 바란다"고 밝혔다.

iaspire@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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