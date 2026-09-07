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[중국증시 주간 포인트] ②CME 100온스 은 선물 24h 거래, 애플·화웨이·샤오미 스마트폰 신제품, TSMC 8월 매출, 메모리 A+H주 탄생, 바이두 강구퉁 편입, 헝다자동차 거래재개 등

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AI 핵심 요약

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  • 미중 물가지표와 中 금융데이터가 이번주 증시 변수로 꼽혔다.
  • CME는 11일부터 100온스 은 선물 거래를 24시간으로 늘렸다.
  • 애플·화웨이·샤오미 신제품 공개와 TSMC 매출이 주목받았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이 기사는 9월 7일 오전 01시44분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[중국증시 주간 포인트] ①美中 8월 물가지표, 美 장기국채 환매 2배 확대, 中 인민은행 100조 역RP, 브릭스 정상회의, 일대일로 정상포럼, 파리 우주정상회의, 컴퓨팅파워 대회 등에서 이어짐.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(9월7일~9월13일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △9월 금리결정 핵심 변수 '8월 美 물가지표' △中 8월 CPI·PPI·수출입 및 금융 데이터 △美 재무부, 9일부터 장기 국채 환매 2배로 확대 △中 인민은행, 100조 규모 역RP 시행 △美 공화당 중간선거 전당대회 개최 △'제18차 브릭스 정상회의', 인도 뉴델리서 개최 △'제11회 일대일로 정상 포럼' 홍콩서 개최 △파리 우주 정상회의, 스페이스X 등 美기업 4곳 불참 △'2026 중국 컴퓨팅 파워 대회' 개최 △CME, 100온스 은 선물거래 24시간으로 확대 △애플·화웨이·샤오미, 9월 차세대 스마트폰 줄줄이 출시 △TSMC, 8월 매출 발표…AI 컴퓨팅 수요 주목 △강파룡, 홍콩상장으로 A+H주로 재탄생 △바이두·군핵과기, 강구퉁 종목으로 편입 △'헝다자동차', 장기 거래정지 해소 위한 이사회 개최 등을 꼽았다.

◆ CME, 100온스 은 선물거래 24시간으로 확대

9월 11일 금요일부터 시카고상품거래소(CME)는 100온스 은 선물의 거래 시간을 24시간으로 확대한다.

이번 조치로 주말을 포함한 거래 공백이 줄어들면서 은 선물의 유동성이 확대되고 가격발견 기능이 강화될 것으로 예상된다. 특히 주말에 발생하는 금리·환율·지정학적 변수에도 투자자들이 즉각 대응할 수 있어 은 가격의 연속성이 높아질 전망이다. 또한 개인투자자의 접근성이 개선되면서 은 선물 거래와 관련 시장의 참여가 확대될 가능성도 있다. 

CME 공식 보도자료에 따르면 1온스 금 선물은 7월 24일부터 24시간 거래를 시작한 이후 주말 시간대에 5만3000계약 이상이 거래됐으며, 명목 거래가치는 약 2억1900만달러에 달했다. 이는 금 선물의 주말 거래 시간대 가운데 가장 큰 유동성 풀이다.

◆ 9월 국내외 스마트폰 업계 신제품 출시 랠리

1. 애플 2026년 가을 신제품 발표회
: 아이폰 폴드 첫 공개 및 아이폰 18 프로 시리즈

애플(AAPL.US)은 현지시간 9월 9일, 한국 시간 9월 10일 새벽 2시에 올해 최대 규모의 제품 발표회를 개최한다. 이번 발표회의 슬로건은 '깜짝 빛날 시간(Surprise and shine)'이다.

애플은 이번 행사에서 첫 폴더블 아이폰을 비롯해 아이폰 18 프로와 아이폰 18 프로 맥스 등 여러 신제품을 선보일 예정이다.

이번 발표회는 존 터너스(John Ternus)가 애플 최고경영자(CEO)에 취임한 이후 처음 열리는 신제품 발표회라는 점에서도 주목된다.

글로벌 시장 조사기관 트렌드포스(Trend Force)는 메모리 등 부품 가격 상승의 영향으로 아이폰 18 프로의 완제품 원가가 전년 대비 약 38% 증가할 것으로 추산했다. 이에 따라 가격 책정 전략이 핵심 관심사가 될 전망이다.

[사진 = 화웨이 공식 홈페이지] 화웨이가 9월 7일 정식 공개할 예정인 'Mate XT 2 트라이폴드 스마트폰'

2. 화웨이 전 시나리오 신제품 발표회
: Mate XT 2 트라이폴드 스마트폰 공개

화웨이(華為)는 9월 7일 전 시나리오 신제품 발표회를 개최한다.

앞서 지난달 25일 화웨이 단말기 사업부는 차세대 트라이폴드 플래그십 스마트폰인 '화웨이 메이트(Mate) XT 2'를 9월 7일 공개한다고 발표했다. Mate XT 2는 HarmonyOS 7 운영체제를 최초로 탑재한다.

3. 샤오미 가을 신제품 발표회
: 샤오미 18 Fold 등 출시 및 샤오미 펑청 상장

9월 2일 샤오미(小米集團∙XIAOMI 1810.HK)의 레이쥔(雷軍) 창업자 겸 CEO는 웨이보를 통해 샤오미 가을 플래그십 신제품 발표회가 9월 7일 오후 7시(현지시간)로 확정됐다고 밝혔다.

이번 신제품 발표회에서는 샤오미 펑청(澎程) N70 Pro, N70 Max, N90 Max가 정식 출시된다. 이와 함께 두 가지 플래그십 신제품인 샤오미 18 Fold 폴더블 플래그십 스마트폰과 샤오미 패드 9 프로 맥스도 공개된다.

샤오미 18 Fold와 샤오미 패드 9 프로 맥스에는 샤오미의 최신 플래그십 모바일 프로세서 '쉬안제(玄戒∙XRING) O3'가 최초로 탑재된다.

이밖에 비보(Vivo) X500 시리즈와 아너(HONOR) Magic9 시리즈는 9월 출시가 확정됐으며, 오포(OPPO) Find X10 시리즈, 화웨이 Mate90 시리즈, 아이쿠(iQOO) 16 시리즈도 9월 출시가 예상된다. 다만 오포 Find X10과 아이쿠 iQOO 16은 구체적인 출시일이 아직 공식 확정되지 않았다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 애플(AAPL.US), 샤오미(1810.HK)

[사진 = 샤오미 공식 웨이보] 샤오미가 개발한 차세대 스마트폰 '샤오미 18 Fold'

◆ 반도체 기업 중심 국내외 기업 이슈 

1. TSMC, 8월 매출 발표…AI 컴퓨팅 수요 주목

대만 TSMC(2330.TW/TSM.US)가 9월 10일 8월 매출을 발표한다.

글로벌 파운드리 선두 기업인 TSMC의 월간 매출은 AI 컴퓨팅 및 첨단 반도체 수요를 가늠할 수 있는 주요 단기 지표다.

특히 TSMC의 첨단 반도체 패키징 기술인 'CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate)'을 통한 생산능력이 확대되고 AI 반도체 수요가 이어지는 가운데, 8월 매출의 전년 대비 증가율은 글로벌 반도체 및 컴퓨팅 인프라 업황을 판단하는 주요 참고 지표가 될 전망이다.

2. 강파룡, 홍콩상장으로 A+H주로 재탄생

중국 플래시 메모리 및 D램(DRAM) 연구개발업체 강파룡(江波龍∙LONGSYS 301308.SZ/9976.HK)이 9월 8일 홍콩증시에 상장할 예정이다.

강파룡이 공개한 상장 문서에 따르면 회사는 약 2607만7800주를 발행할 계획이며, 공모가는 주당 240.6홍콩달러 이하로 책정된다. 이는 A주의 최신 종가 대비 약 45% 할인된 수준이다.

이번 홍콩 증시 상장을 통해 강파룡은 최대 62억8000만 홍콩달러(약 1조810억원)를 조달할 예정이다. 초과배정 옵션이 행사될 경우 자금조달 규모는 최대 10억6000만 달러(약 1조4310억원)에 이를 수 있다.

상장이 완료되면 강파룡은 메모리 업계의 또 다른 A+H주(A주와 홍콩증시 동시 상장 종목)가 된다.

3. 바이두·군핵과기, 강구퉁 종목으로 편입

상하이증권거래소는 공시를 통해 3D 공간 설계 소프트웨어와 공간 AI를 만드는 군핵과기(群核科技·Manycore Tech 0068.HK)와 바이두그룹(百度集團·Baidu 9888.HK/BIDU.US) 등을 강구퉁(港股通, 상하이∙선전거래소를 통한 홍콩 주식 거래) 거래 대상 종목에 공식 편입한다고 밝혔다. 해당 조치는 9월 7일부터 시행된다.

4. '헝다자동차', 장기 거래정지 해소 위한 이사회 개최

중국 부동산 개발사 헝다그룹(恒大集團 에버그란데 3333.HK)의 전기차 전담 개발사인 헝다신에너지자동차(0708.HK, 이하 헝다자동차)는 홍콩증권거래소 공고를 통해 9월 8일 화요일과 9월 16일 수요일 이사회를 개최한다고 밝혔다.

9월 8일 열리는 이사회에서는 2024년 및 2025년 12월 31일 종료 회계연도의 연간 실적과 2025년 6월 30일 종료 6개월간의 중간 실적을 심의·승인한다.

헝다자동차는 2025년 4월 1일부터 홍콩증시에서 거래가 정지된 상태로, 이번 재무제표 승인 및 공시가 향후 거래 재개 절차에 중요한 단계가 될 전망이다. 다만 재무제표 승인만으로 거래가 즉시 재개되는 것은 아니며, 홍콩증권거래소가 제시한 거래 재개 지침을 추가로 충족해야 한다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : TSMC(2330.TW/TSM.US), 강파룡(301308.SZ/9976.HK), 군핵과기(0068.HK), 바이두그룹(9888.HK/BIDU.US), 헝다신에너지자동차(0708.HK)

pxx17@newspim.com

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한동훈, 김승원 녹취 추가 공개 [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 한동훈 무소속 의원은 6일 신약 임상시험 승인 청탁 의혹 관련 김승원 법무부 장관 후보자와 브로커 간 통화 녹취를 추가 공개하며 지명 철회 압박을 이어갔다. ◆한동훈, '신약임상 청탁 의혹' 김승원·브로커 통화 녹취 공개 한 의원은 이날 페이스북을 통해 "김 후보자 측과 브로커는 마치 청탁 문자 두 건이 전부인 것처럼 언론에 말하고 있는데 이는 거짓말"이라며 녹취록을 공개했다. 녹취록에 따르면, 지난 2021년 10월 12일 1차 통화에서 김 후보자는 브로커에게 "그럼 직접 챙겨보라고 내가 얘기 한번 해볼게. 무슨 처 어디야. 어디, 과가 혹시. 아, 뭐 식약처장 알 테니까"라며 "그럼 그렇게 3상 허가를 빨리 내서 어쨌건 결과를 봐야 될 거 아니냐. 그런 식으로 직접 처장님이 챙겨봐 달라고, 보고해달라고 할게"라고 했다. 2차 통화에서는 "내가 말씀을 드렸고 일단 확인해서 나에게 보고해준다고 하니까 한번 기다려보시고 처장께서는 모든 가용화 인력을 배치해서 진행을 빨리하는 거를 돕고 있다. 이렇게 원칙적인 이야기를 하네"라고 했다. 한동훈 무소속 의원. [사진 = 뉴스핌DB] 그러자 브로커 양모 씨는 "맞아요. 그래서 오늘 자료 주려고 했는데 또 다른 담당자가 오늘 주지 말라고 이게 담당자끼리 책임 회피인데 조금 이슈 사항이니까 담당자들이 연락은 오는데 과장 선에서 넘어가지를 않는다고 해요"라고 대답했다. 이에 김 후보자가 "과장 선에서 막혀 있다? 알았어"라고 말했다는 것이 한 의원의 주장이다. 한 의원은 "김 후보자가 김강립 식약처장에게 로비한 후 김강립 식약처장은 그걸 혼자 묵살한 것이 아니라 실제로 식약처 담당자에게 김승원 로비를 전달했다. 실무진까지 전달된 성공한 로비였던 것"이라며 "(이번) 로비는 김승원 한 명의 문제가 아니다"라고 주장했다. 한 의원은 전날에도 김 후보자와 양씨의 녹취록을 공개하며 '오빠 독약 로비'라고 비판했다. 녹취록에 따르면, 김 후보자는 양씨에게 "보고 싶어서 눈물이 나네"라고 했다. 양씨는 김 후보자를 '오빠'라고 칭하며 "지금 바로 출발할 테니까 주소 주세요"라고 했다. 김 후보자와 양씨, 당시 서울서부지법 영장전담 판사였던 정모 판사가 함께 찍은 사진을 근거로 유착관계 의혹도 제기했다.  앞서 김 후보자는 브로커 양씨로부터 제약업체 제넨셀의 코로나19 치료제 임상시험 승인 관련 청탁을 받고 이를 당시 식약처장에게 전달했다는 의혹으로 수사를 받았다. 그러나 검찰은 직접적인 금품 수수가 없고 청탁의 위법성을 단정하기 어렵다며 2024년 12월 김 후보자에 대해 기소유예 처분을 내렸다. 김승원 법무부 장관 후보자 [사진=뉴스핌DB]   ◆김승원 측 "청탁 아닌 고충 민원 전달…정치공세 중단하라" 김 후보자 측은 "청탁이 아닌 공익적 고충 민원을 단순 전달한 것"이라며 "국민의 고충 민원 처리를 위한 민원 전달은 국회의원 청탁금지법에서도 명시적으로 허용하고 있다"고 해명했다. 구체적으로 "코로나 팬데믹 당시 국내 중소기업의 임상시험 절차가 부당하게 지연되지 않도록 살펴봐 달라고 요청한 것"이라면서 "치료제 허가나 우선 심사, 기준 완화 또는 절차 생략을 요구하지 않았다"고 설명했다. 아울러 "기소유예 처분은 검사의 불기소 처분"이라면서 "법원의 심리를 거친 유죄 판결이나 확정된 범죄 사실이 아니다"라고도 했다. 이날 한 의원이 공개한 녹취록에 대해서도 "녹취의 앞뒤를 잘라 김 후보자의 민원 확인을 승인 압력으로 둔갑시키고 있다"며 "녹취 어디에도 조건 없는 승인이나 기준 완화, 절차 생략을 요구한 내용은 없다. 전체 맥락을 삭제해 공익 민원을 불법 로비로 왜곡하는 정치공세를 중단하기 바란다"고 했다. ◆민주 "한동훈, 캐비닛 장사…녹취 입수 경위 밝혀야" 한 의원의 잇단 녹취 공개에 더불어민주당은 한 의원이 '캐비닛 장사'를 하고 있다고 비판하며 녹취의 입수 경위를 밝히며 역공에 나섰다. 조계원 민주당 대변인은 "사적 통화 녹취는 당사자 아니면 수사기관 등 제한된 경로를 통해야만 나올 수 있다"며 "입수·유출 경위에 위법성이 있다면 명백한 범죄에 해당할 수 있다"며 녹취와 수사자료 입수 경위를 소상하게 밝히라고 했다. 또 "사건을 캐비닛에 모아두고 시점을 골라 꺼내 써먹는 방식은 정치검찰의 오래된 관행"이라며 "한동훈 검사식 캐비닛 표적 수사가 한동훈 의원의 캐비닛 정치로 재현되고 있다"고 비판했다. jeongwon1026@newspim.com 2026-09-06 14:29
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최예림, 239번째 도전서 첫 우승 [서울=뉴스핌] 이웅희 기자=번번이 우승 문턱에서 발길을 돌렸던 최예림(27)이 마침내 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 정상에 올랐다. 정규투어 데뷔 후 239번째 출전 대회에서 거둔 첫 우승이다. [서울=뉴스핌] 이웅희 기자=최예림이 OK저축은행 읏맨 오픈 우승 트로피에 입을 맞추고 있다. [사진=KLPGA] 2026.09.06 iaspire@newspim.com 최예림은 6일 경기도 포천 아도니스 컨트리클럽(파72)에서 열린 KLPGA 투어 OK저축은행 읏맨 오픈 최종 3라운드에서 버디 3개와 보기 2개로 1언더파 71타를 쳤다. 최종합계 10언더파 206타를 기록한 최예림은 거센 추격전을 펼친 임희정(9언더파 207타)을 1타 차로 제치고 우승 트로피를 품에 안았다. 우승 상금은 1억8000만원이다. 2018년 KLPGA 정규투어에 입성한 최예림은 그동안 꾸준히 상위권에 이름을 올리면서도 유독 우승과는 인연을 맺지 못했다. 이번 대회 전까지 준우승만 9차례. 연장 승부에서도 세 번 모두 패하며 아쉬움을 삼켰다. 올해 역시 맥콜·모나 용평 오픈에서 김민솔과 연장전을 벌인 끝에 2위에 머물렀다. 하지만 최근 출전한 3개 대회에서 공동 3위, 공동 6위, 공동 3위로 흐름을 끌어올렸고, 이번에는 마지막까지 선두를 지키며 오랜 기다림에 마침표를 찍었다. 이날 3타 차 단독 선두로 최종 라운드에 나선 최예림의 출발은 좋았다. 1번홀(파4)에서 약 4m 버디 퍼트를 성공시킨 데 이어 5번홀(파5)과 9번홀(파5)에서도 한 타씩 줄이며 전반을 안정적으로 풀어갔다. 좀처럼 추격을 허용하지 않는 듯했다. 승부가 요동친 것은 후반이었다. 임희정과 김민솔이 타수를 줄이며 압박해오는 가운데 최예림은 14번홀(파4)에서 보기를 범했다. 이어 16번홀(파4)에서도 한 타를 잃으면서 임희정과의 격차는 어느새 1타까지 좁혀졌다. 수차례 우승 직전에서 고개를 숙였던 기억이 떠오를 만한 상황이었다. 그러나 이날 최예림은 달랐다. 17번홀(파3)에서는 티샷이 그린을 살짝 벗어났지만 파를 지켜냈고, 마지막 18번홀(파4)에서도 티샷이 러프로 향하는 위기를 맞았다. 최예림은 흔들리지 않고 세 번째 샷을 그린에 올린 뒤 침착하게 파 퍼트를 마무리했다. 마지막 퍼트가 홀에 떨어지는 순간 최예림은 두 팔을 번쩍 들어 올렸다. 그린 주변에서 기다리던 동료 선수들은 달려와 물을 뿌리며 생애 첫 우승을 축하했다. [서울=뉴스핌] 이웅희 기자=최예림이 OK저축은행 읏맨 오픈 우승 후 양손을 들어 올리며 기뻐하고 있다. [사진=KLPGA] 2026.09.06 iaspire@newspim.com 경기 뒤 최예림은 ""어제 경기 후 자기 최면을 걸어야겠다고 생각했다. 오늘은 일부러 스코어도 거의 보지 않았다"며 "정말 우승을 했다는 게 아직 얼떨떨하고 기쁘다"고 소감을 밝혔다. 최예림은 "연장전에서도 계속 졌지만, 거꾸로 생각하면 내가 계속 우승 경쟁을 할 수 있는 선수라는 의미라고 생각했다"며 "그 과정에서 '나도 충분히 우승할 자격이 있다'는 자신감이 생겼다"고 돌아봤다. 눈물 대신 웃음이 먼저 나왔다. 최예림은 "원래 눈물이 많은 편이라 우승하면 많이 울 줄 알았는데 막상 끝나고 나니 너무 좋다는 생각뿐이었다"며 "준우승을 하고 집에 돌아가면 잠을 못 잔 적도 많았다. 이제는 두 다리 뻗고 푹 잘 수 있을 것 같다"고 웃었다. 한편 임희정은 이날 6타를 줄이며 맹추격했지만 최종합계 9언더파 207타로 2위에 자리했다. 시즌 4승에 도전했던 신인 김민솔은 8언더파 208타로 단독 3위를 기록했다. 이예원과 박보겸이 나란히 6언더파 210타로 공동 4위에 올랐고, 최근 2주 연속 우승을 노렸던 신다인은 5언더파 211타로 성유진과 공동 6위를 차지했다. 미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 활약하다 이번 대회에 출전한 이동은은 공동 12위, 김아림은 공동 14위로 대회를 마쳤다. iaspire@newspim.com 2026-09-06 20:49

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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