아시안게임 남자축구 '4연패 도전' 이민성호, 일본 출국…12일 나고야 입성

AI 핵심 요약beta
- 이민성호가 6일 일본 시즈오카로 이동해 준비에 들어갔다.
- 대표팀은 11일까지 사전캠프와 비공개 평가전을 치른다.
- 한국은 15일 카타르전 시작으로 4연패에 도전한다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 아시안게임 남자축구 4연패에 도전하는 이민성호가 일본 시즈오카 사전캠프로 이동하며 본격적인 대회 준비에 들어갔다.
이민성 감독이 이끄는 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자축구 대표팀은 6일 오전 인천국제공항을 통해 일본 시즈오카로 출국했다.
이 감독을 비롯한 코칭스태프와 이기혁(강원FC) 등 K리거 13명, 지난 2일 조기 합류한 이현주(아로카)까지 선수 14명이 함께 일본으로 향했다.
대표팀은 지난 1일부터 충남 천안 코리아풋볼센터에 소집돼 훈련을 진행해왔다. 울산 HD 소속 수비수 최석현은 지난 5일 제주 원정을 소화한 데 따른 이동 문제로 별도로 일본에 합류할 예정이다.
유럽파들도 소속팀 일정을 마치는 대로 시즈오카에서 대표팀에 가세한다. 박승수(뉴캐슬)는 6일, 김지수(브렌트퍼드)는 7일 합류 예정이다.
양현준(셀틱), 김명준(헹크), 양민혁(베스테를로)은 8일, 배준호(스토크시티)와 엄지성(스완지시티)은 10일 대표팀에 들어온다. 14일 합류가 예상됐던 이영준(그라스호퍼)은 소속팀과 일정을 최종 조율하고 있다.
이민성호는 오는 11일까지 시즈오카에서 사전캠프를 진행한다. 11일 현지 팀과 비공개 연습경기를 통해 실전 감각을 점검한 후 12일 아시안게임 개최지인 나고야로 이동할 예정이다.
한국 남자축구는 아시안게임에서 4회 연속 우승에 도전한다. 한국은 2014 인천 대회를 시작으로 2018 자카르타·팔렘방, 2023년 열린 2022 항저우 대회까지 3회 연속 금메달을 차지했다.
이번 대회 남자축구에는 15개국이 참가한다. A·B·C조에는 4개국씩, 한국이 속한 D조에는 3개국이 편성됐다. 각 조 상위 2개 팀이 8강 토너먼트에 진출한다.
한국은 오는 15일 카타르를 상대로 조별리그 첫 경기를 치른다. 이어 22일 2차전에서 사우디아라비아를 상대한다. 일본과 우즈베키스탄 등이 한국과 더불어 우승 후보로 평가 받고 있다.
football1229@newspim.com