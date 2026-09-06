충주 국가유산 야행에 4만여 명 몰려…달빛 아래 만난 중원문화

AI 핵심 요약beta
- 충주시가 6일 국가유산 야행을 마무리했다.
- 행사에는 4만여 명이 찾아 성황을 이뤘다.
- 전통공연·체험 결합해 충주 역사 알렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
공연·역사강연·체험행사 등으로 가족 단위 관광객 호응
[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충주시가 국가유산을 활용해 마련한 야간 문화행사에 4만여 명이 찾은 것으로 집계됐다.
6일 충주시에 따르면 지난 4일부터 이날까지 관아공원 청녕헌과 제금당 일원에서 열린 '2026 충주 국가유산 야행'이 4만여 명의 관람객이 참여한 가운데 마무리됐다.
'달빛 흐르는 역사의 길을 따라서'를 주제로 열린 이번 행사는 야경·야로·야사·야설·야화·야시·야식 등 8야(夜)를 테마로 진행됐다.
특히 올해는 '2026 충청북도 무형유산 한마당'과 연계해 택견과 남사당놀이 등 전통공연과 무형유산 체험을 함께 운영하면서 프로그램의 폭을 넓혔다.
행사 기간 택견 공연 '프로젝트 비(飛)'를 비롯해 마당극 '짜짜 짜린고비', 남사당놀이, 택견 한마당 등이 관아공원과 구도심에서 펼쳐졌다.
역사 스토리텔러 썬킴의 역사강연과 도슨트 투어를 통해 충주의 역사와 국가유산을 소개하는 프로그램도 운영됐다.
어린이 인형극과 문화유산 등불 만들기, 스탬프 투어, 무형유산 체험 등 체험형 프로그램에는 가족 단위 관람객이 참여했다.
충주시는 국가유산을 중심으로 공연과 역사교육, 체험 프로그램을 결합해 시민과 관광객이 지역 문화유산을 직접 경험할 수 있도록 한 점을 이번 행사의 주요 성과로 꼽았다.
충주문화관광재단 관계자는 "이번 행사를 통해 중원문화의 중심지인 충주의 역사와 문화유산을 알리는 계기가 됐다"며 "내년에도 새로운 프로그램을 마련하겠다"고 말했다.
이동석 시장은 "많은 시민과 관광객이 국가유산 야행을 찾아 의미가 있었다"며 "앞으로도 충주의 역사와 국가유산을 알릴 수 있는 프로그램을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com