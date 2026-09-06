클래식부산, 온 가족 대상 콘서트발레 '헬로 발레' 10월 공연

AI 핵심 요약beta
- 클래식부산은 6일 다음달 30일과 31일 부산콘서트홀서 콘서트발레를 연다
- 공연은 로미오와 줄리엣, 백조의 호수 등 명장면을 한 무대에 담았다
- 발레단 16명과 오케스트라 60여 명이 라이브로 호흡하며 80분간 선보인다
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라이브 오케스트라 60여 명 합류
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 클래식부산은 다음달 30일 오후 7시 30분과 31일 오후 5시 부산콘서트홀에서 온 가족을 위한 콘서트발레 2026 '헬로(HELLO) 발레-발레의 초대'를 개최한다고 6일 밝혔다.
공연은 발레의 주요 명장면을 한 무대에서 만나는 '갈라 콘서트' 형식이다. 콘서트발레는 오케스트라의 라이브 연주와 발레 무용을 함께 선보이는 공연으로 김성진 지휘 아래 클래식부산 오케스트라 단원 60여 명이 라이브로 연주한다.
무용수의 움직임과 음악이 실시간으로 호흡하는 무대가 약 80분간 이어진다. 클래식 발레 대표작부터 부산오페라하우스 발레단 레퍼토리, 창작발레 갈라까지 다채롭게 구성했다.
헬로 발레-발레의 초대는 '로미오와 줄리엣', '백조의 호수' 등 고전 작품과 '디어발레리나' 등 현대 작품을 아우른다. 유회웅 안무가가 공연 전체를 연출하며, 해설을 통해 누구나 작품을 풍부하게 즐길 수 있도록 했다.
'로미오와 줄리엣'에서는 기사들의 춤과 가면무도회, 파드되(2인무)를 선보인다. '백조의 호수'에서는 흑조 솔로 바리에이션, 네 마리 백조, 아다지오(서정적인 2인무) 등을 통해 클래식 발레의 우아함과 표현력을 보여준다.
이와 함께 '해적' 파드 트루아(3인무)와 '돈키호테' 그랑 파드되(대규모 2인무) 등 화려하고 역동적인 레퍼토리도 포함됐다.
부산오페라하우스 발레단 대표 창작 레퍼토리 '디어 발레리나' 중 '어웨이크닝 파드되'도 무대에 오른다. 이번 공연을 위해 유회웅 안무가가 림스키 코르사코프의 '왕벌의 비행'에 맞춰 새롭게 안무한 파드되를 초연한다.
공연에는 '2026 부산오페라하우스 발레단'과 '클래식부산 오케스트라'가 참여한다. 발레단원 16명 내외(김희현·홍주연·장유미·김동근·김동현·김소은 등)와 오케스트라 단원 60여 명이 함께 호흡을 맞춘다.
두 단체는 약 1개월간의 연습을 거쳐 발레와 음악의 조화를 완성했다. 관람 대상은 4세 이상이며 입장료는 전석 3만 원이다.
ndh4000@newspim.com