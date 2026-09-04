알리익스프레스, 추석 프로모션 상품 2배 확대

AI 핵심 요약beta
- 알리익스프레스가 9월 한달 추석프로모션을 진행했다.
- 행사상품을 전년대비 약 2배로 늘리고 4차례 기획전을 열었다.
- 3000여개 브랜드와 정품검증으로 구매안심을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 글로벌 이커머스 플랫폼 알리익스프레스가 9월 한 달간 추석 프로모션을 진행한다. 행사 상품 규모를 전년 대비 약 2배로 확대했다.
알리익스프레스는 지난달 30일부터 이달 23일까지 테마별 프로모션을 순차적으로 전개한다. 오는 7일까지 '특가왔추' 기획전에서 추석 시즌 필수 상품을 할인가에 판매하고, 오는 8~11일 '체인지 어텀'에서 카테고리별 인기 상품을 집중 조명한다. 이달 14~20일에는 야외 활동 용품, 전자·디지털 기기, 명절 선물 세트를 구성하며, 이달 21~23일 '브랜드 특가전'으로 핵심 브랜드 혜택을 제공한다.
올해 프로모션의 특징은 상품 다양성이다. 유그린, 로보락, YZ 등 3000여개 글로벌 브랜드와 국내 K브랜드 상품까지 입점 폭을 넓혔다.
명절 상차림과 선물 준비를 위한 식품도 풍성하다. 신세계푸드 단독 기획전을 통해 조선호텔 포기김치, 피코크 떡갈비, 베키아에누보 샌드위치 등을 판매한다. 배·사과·곶감·굴비 등 명절 선물세트와 꽃게를 비롯한 제철 수산물, 건강기능식품, 프리미엄 신선식품, 디지털 가전, 아웃도어 용품도 준비했다.
알리익스프레스는 정품 검증 인프라인 '브랜드+(Brand+)'를 가동해 판매자로부터 정품 판매 확약서를 제출받고, 제3의 독립적인 전문 검증 기관을 통한 추가 인증 절차를 도입했다. 소비자가 고품질 브랜드 제품을 안심하고 구매할 수 있는 환경을 구축한 것이다.
자세한 정보는 알리익스프레스 모바일 앱 및 공식 웹사이트를 통해 확인할 수 있다.
nrd@newspim.com