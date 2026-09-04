DYP, AI 데이터센터·휴머노이드 부품으로 사업 확대

AI 핵심 요약beta
- DYP가 4일 피스톤 중심에서 사업을 넓혔다.
- 전기차·배터리·수소차 부품으로 전동화 대응을 키웠다.
- AI 데이터센터·로봇 부품 진출도 추진했다.
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AI 데이터센터 냉각부품·로봇용 경량 구조물 시장 진출 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 모빌리티 부품 기업 DYP(디와이피)가 기존 자동차 피스톤 중심의 사업구조에서 벗어나 전기차(EV)·배터리·수소차에 이어 인공지능(AI) 데이터센터와 로봇·휴머노이드 등에 적용할 수 있는 열관리·경량부품으로 사업 영역을 확대한다.
DYP는 4일 수십 년간 자동차 핵심부품을 생산하며 축적한 알루미늄 소재·주조·정밀가공 기술을 기반으로 사업 포트폴리오를 확대하고 있다고 밝혔다.
회사는 자동차 피스톤 중심의 사업에서 전기차와 배터리, 수소연료전지 등 전동화 부품으로 기술 적용 범위를 넓혀왔다. 앞으로는 열관리와 경량화 기술을 활용해 AI 데이터센터와 로봇·휴머노이드 관련 부품 시장 진출도 추진할 계획이다.
이를 위해 기존 제조 역량에 ▲열관리 ▲레이저 용접 ▲이종소재 접합 ▲표면처리 ▲경량 구조설계 기술을 결합해 사업 분야를 확대하고 있다.
현재 DYP는 ▲전기차용 인버터 쿨러 어세이(Cooler Assy) 및 방열모듈 ▲전기차·에너지저장장치(ESS)용 배터리 부품 ▲수소연료전지용 엔드플레이트·매니폴드 ▲알루미늄 중공형 섀시부품 등을 개발하거나 양산하고 있다.
배터리 분야에서는 'EV15-2 캡 어세이(CAP ASSY)' 양산을 시작했으며 리튬인산철(LFP) 배터리 등 차세대 배터리용 부품도 개발하고 있다.
열관리 분야에서는 차세대 전기차용 인버터 쿨러 어세이를 개발·양산하고 있다. 이를 통해 확보한 관련 기술과 생산 역량을 다른 산업 분야에도 적용한다는 방침이다.
DYP는 전동화 부품 사업에서 축적한 마이크로채널 방열 기술과 알루미늄 정밀주조, 경량 구조설계 기술을 기반으로 AI 데이터센터 냉각부품과 로봇·휴머노이드용 부품 시장 진출을 추진할 예정이다.
회사 측은 생성형 AI와 피지컬 AI 확산에 따라 열관리와 경량화 관련 수요가 커질 것으로 보고 있다. 기존 양산기술과 고객사 품질 대응 역량을 인접 산업에 적용하고 해외 고객과도 협력을 추진한다는 계획이다.
DYP 관계자는 "DYP가 지난 수십 년간 확보해 온 소재·주조·가공 기술은 내연기관 피스톤에만 적용되는 기술이 아니다"라며 "전동화 사업에서 이미 배터리와 열관리 분야로 기술 적용범위를 확대하고 있으며, 향후 AI 데이터센터와 로봇·휴머노이드 등 고성장이 예상되는 시장에서도 DYP가 보유한 열관리·경량화·정밀제조 기술의 새로운 사업기회를 적극 발굴할 계획"이라고 밝혔다.
dconnect@newspim.com