BYD코리아, 용인 전시장 오픈…국내 판매망 38곳으로 확대

AI 핵심 요약beta
- BYD코리아가 4일 용인 전시장을 공식 개장했다.
- 용인 전시장은 300평 규모로 차량 6대 전시가 가능하다.
- 9월 중순 서비스센터가 더해져 3S 거점이 된다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BYD코리아가 경기 용인에 국내 38번째 승용 전시장을 열고 경기 남부권 판매·서비스 네트워크 확대에 나선다.
BYD코리아는 'BYD Auto 용인 전시장'을 공식 오픈했다고 4일 밝혔다.
용인 전시장은 수원-신갈 톨게이트 인근 수입차 전시장 밀집 지역에 자리 잡았다. 총면적 989.44㎡(약 300평) 규모로 최대 6대의 차량을 전시할 수 있다.
특히 9월 중순 같은 공간에 서비스센터가 추가로 문을 연다. 이에 따라 차량 구매 상담(Sales)부터 부품(Spare Parts), 정비(Service)까지 한 곳에서 제공하는 '3S' 복합 거점으로 운영된다.
BYD코리아는 약 110만명의 인구를 보유한 용인이 수원·성남·화성과 인접하고 경부·영동고속도로 등 광역 교통망을 갖춘 만큼 경기 남부권 고객 접근성을 높일 것으로 기대하고 있다.
공식 딜러사 DT네트웍스는 오픈을 기념해 방문 고객에게 리유저블백을 제공하고 시승 고객에게 장우산, 출고 고객에게 여행용 기내용 캐리어를 증정한다.
BYD코리아 관계자는 "전국 단위 네트워크를 꾸준히 확대하고 있다"며 "판매망의 양적 확대와 함께 지역별 고객 경험도 지속 강화하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com