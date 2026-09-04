디와이씨, 자동차·방산 넘어 로보틱스까지 정밀부품 사업 확대

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디와이씨다이나믹스 인수 계기 수평·수직 확장 추진



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 글로벌 정밀부품 전문기업 디와이씨가 자회사 디와이씨다이나믹스와 함께 자동차와 방산을 넘어 로보틱스 등 미래 첨단산업으로 사업 영역을 확대한다.

디와이씨는 4일 디와이씨다이나믹스 인수를 계기로 정밀부품 분야의 수평적·수직적 사업 확장을 본격 추진한다고 밝혔다.

디와이씨는 자동차 파워트레인 분야에서 정밀가공 기술과 글로벌 공급망을 구축해왔다. 회사가 생산하는 파워트레인 핵심 정밀부품은 북미 완성차 빅3와 유럽계 주요 완성차 업체 차량에 적용되고 있다.

최근 디와이씨다이나믹스를 자회사로 편입하면서 사업 범위를 국방·방산 분야까지 넓혔다. 자동차 분야에서 구축한 글로벌 공급 기반에 방산 정밀가공 역량을 더해 고객군과 전방산업을 동시에 확대한다는 전략이다.

디와이씨 로고. [사진=디와이씨]

1994년 설립된 디와이씨다이나믹스는 초정밀 금속 부품 가공·생산에 특화된 방산 기업이다. 각종 포탄에 적용되는 부품과 유도무기 체계 '천궁'에 적용되는 정밀부품 등을 생산·공급해왔다.

디와이씨다이나믹스 경영진은 한화 등 국내 방산기업에서 연구개발 업무를 수행하며 약 30년간 방산 프로젝트에 참여한 경험을 보유하고 있다고 회사 측은 설명했다.

디와이씨다이나믹스는 기존 제품을 분석해 설계 데이터를 확보하는 역설계(Reverse Engineering)부터 설계, 시제품 제작, 검증, 양산까지 전 과정에 참여할 수 있는 개발 역량을 갖추고 있다.

디와이씨는 이를 바탕으로 기존 정밀부품 생산 중심 사업에서 고객사의 제품 개발 초기 단계까지 참여 범위를 넓히고, 향후 기능성 구성품과 조립체까지 공급 영역을 확대할 계획이다.

생산 인프라도 활용한다. 디와이씨다이나믹스는 5축 머시닝센터(MCT)와 와이어 방전 가공기 등 정밀가공 설비를 보유하고 있다. 회사는 이를 활용해 복잡한 형상의 다품종·고난도 부품을 자체 공정에서 생산하고 있다고 설명했다.

다수의 3차원 측정기를 포함한 정밀 계측 설비도 구축했다. 가공 단계별로 측정과 검증을 수행하고 결과를 생산 공정에 반영하는 방식으로 품질을 관리하고 있다.

회사는 장기간 축적한 공정설계 경험과 자체 설비를 활용해 복잡한 형상의 제품 생산 공정을 분할·최적화하고 있으며 이를 통해 생산시간과 제조원가를 낮출 수 있다고 설명했다.

디와이씨는 로보틱스와 우주항공, 데이터센터 등에서 부품 소형화와 구조 복잡성이 높아지면서 정밀가공 기술의 적용 가능성이 커질 것으로 보고 있다.

특히 방산 부품 생산 과정에서 축적한 정밀가공과 품질관리 역량을 로보틱스 등 미래 산업으로 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

최근 미래 첨단산업 분야에서 정밀가공 부품 생산과 관련한 문의도 증가하고 있다고 회사 측은 밝혔다. 디와이씨는 양산 이전 단계에서 신속한 제품 제작과 검증이 필요한 신규 산업의 특성을 고려해 디와이씨다이나믹스의 역설계·시제품 제작·고난도 가공 역량을 연계하고 있다.

디와이씨 관계자는 "본사는 글로벌 완성차 기업을 대상으로 자동차용 핵심 정밀부품 사업을 안정적으로 확대하는 한편, 자회사를 통해 방산을 비롯해 로보틱스 등 고부가가치 신규 시장으로 사업영역을 넓혀나갈 계획"이라며 "양사의 생산기술과 고객 네트워크를 유기적으로 결합해 모회사와 자회사 간 시너지를 극대화하겠다"고 말했다.

이어 "최근 본사에도 미래 첨단산업과 관련한 정밀가공 부품 생산 문의가 증가하고 있다"며 "미래산업용 소형 정밀부품은 양산 이전 단계에서 신속한 개발 대응과 높은 제품 완성도가 중요한 만큼 자회사와의 협업을 적극 확대해 자동차와 방산을 넘어 다양한 첨단산업을 아우르는 글로벌 종합 정밀부품 기업으로 성장해 나가겠다"고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com