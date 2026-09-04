온브릭스, 추석 숏필름 사과 VS 배 공개

AI 핵심 요약beta
- 온브릭스가 4일 추석 맞아 숏필름 공개했다.
- 사과·배 경쟁을 코믹 사극으로 풀어냈다.
- 자사몰 세트는 최대 30% 할인한다.
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자사몰서 추석 선물세트 최대 30% 프로모션 진행
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 과일 브랜드 온브릭스가 추석을 앞두고 2026 브랜드 캠페인 'ON다, ON브릭스'의 신규 숏필름을 공개했다.
이번 숏필름은 추석 대표 과일인 사과와 배가 '의 추석 과일' 자리를 두고 경쟁하는 내용을 담았다. 조선시대 편전을 배경으로 '사과파'와 '배파' 신하들이 설전을 벌이는 모습을 코믹 사극 형식으로 연출했다.
영상은 사극 연출 속에 과일을 둘러싼 과장된 논쟁을 대조시키며, "과즙이 망극하옵니다" 등 사극 대사를 패러디한 재치 있는 대목을 포함했다.
이번 영상은 온브릭스의 연간 브랜드 캠페인 'ON다, ON브릭스'의 일환으로, 앞서 공개된 '복숭아 숏필름'과 메인 브랜드 필름에 이어 캠페인 메시지를 전달한다.
온브릭스는 추석 시즌을 맞아 온·오프라인 채널을 통해 캠페인을 진행한다. 공개된 숏필름은 유튜브·인스타그램 등 공식 SNS 채널과 롯데월드몰, 코엑스, 타임스퀘어, 강남 신세계스퀘어 등 서울 주요 도심 옥외 전광판, 서울 시내버스 영상 광고에서 상영된다.
자사몰에서는 추석 선물세트 기획전을 통해 할인 혜택을 제공한다. 전 선물세트 대상 기본 20% 할인에 구매 금액대별 추가 쿠폰팩 적용 시 최대 30%까지 할인받을 수 있다.
온브릭스 관계자는 "명절마다 '어떤 과일이 더 맛있을까' 하는 고민에서 출발해 이번 숏필름을 기획했다"며 "익숙한 추석 과일을 색다른 시선으로 풀어낸 이번 캠페인을 즐겨주시길 바란다"고 말했다.
whitss@newspim.com