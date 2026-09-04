진에어, 승무원 유니폼으로 '청키팟' 제작…자원순환 캠페인

AI 핵심 요약beta
- 진에어가 4일 자원순환 캠페인을 밝혔다.
- 승무원 청바지 유니폼을 키링 파우치로 재활용했다.
- 오는 6일 일부 항공편서 기내 이벤트를 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
인천~이시가키지마·치앙마이 노선서 기내 이벤트 통해 증정
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=진에어가 오는 9월 6일 '자원순환의 날'을 맞아 승무원 유니폼을 재활용한 업사이클링 캠페인을 진행한다고 4일 밝혔다.
진에어는 착용이 어려워진 승무원 청바지 유니폼을 수거해 다용도 미니 파우치 형태의 키링인 '청키팟'을 제작했다. 무선 이어폰 등 작은 소지품을 보관할 수 있으며 가방 등에 탈부착할 수 있도록 제작한 것이 특징이다.
이번 캠페인은 국내 업사이클링 사회적기업 '에코파티메아리'와 협업해 진행한다. 진에어는 지난 2023년과 2024년 청바지 유니폼을 활용한 필통을 제작했으며 지난해에는 파우치를 선보이는 등 관련 활동을 이어오고 있다.
올해는 기존 대형 파우치 대신 휴대성을 높인 키링 형태로 제작했다. 제품 제작 이후 남은 원단과 물품도 기부해 추가적인 자원순환 활동에 활용할 예정이다.
진에어는 자원순환의 날 당일인 오는 6일 인천~이시가키지마(LJ361)와 인천~치앙마이(LJ009) 항공편 탑승객을 대상으로 기내 이벤트도 진행한다.
객실승무원이 진행하는 보물찾기 등 기내 게임을 통해 일부 탑승객에게 청키팟을 한정 증정한다. 기내 이벤트는 운항 상황 등에 따라 변경 또는 취소될 수 있다.
진에어 관계자는 "기후 위기가 심화됨에 따라 자원순환의 중요성이 날로 커지고 있다"며 "이번 캠페인이 자원순환의 가치를 다시 한번 알리는 계기가 되길 바라며 앞으로도 다양한 환경 친화적 활동을 이어가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com