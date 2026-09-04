동국제약 센텔리안24, 대만 인플루언서 공동개발 리프팅 크림 출시

AI 핵심 요약beta
- 동국제약이 4일 센텔리안24 신제품을 출시했다.
- 신제품은 마비스와 공동 개발한 볼륨 리프팅 크림이다.
- 대만서 선론칭하며 할인 프로모션도 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
4일부터 대만서 선론칭 프로모션
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동국제약은 더마코스메틱 브랜드 센텔리안24가 풀페이스 볼륨 리프팅 크림 '엑스퍼트 마데카 크림 코어 볼류밍'을 출시한다고 4일 밝혔다.
신제품은 대만 뷰티 인플루언서 '마비스(Marvis)'와 공동 개발했다. 마비스는 제품 기획 단계부터 성분 구성과 제형 설계 등 개발 과정에 참여했으며 사전 품평 테스트도 진행했다.
엑스퍼트 마데카 크림 코어 볼류밍은 이마와 눈 밑, 중안부, 팔자, 옆볼 등 얼굴 부위의 볼륨과 피부 탄력, 주름 등을 관리하는 볼륨 리프팅 크림이다.
제품에는 프랑스 원료기업 세더마(Sederma)가 개발한 원료 '보르피린(Volufiline™)'을 5% 함유했다. 동국제약의 핵심 성분인 TECA(센텔라아시아티카 정량추출물)와 30종의 펩타이드, 인삼수를 배합한 'TECA-PEP™'도 담았다.
이와 함께 레티놀과 레티날, HPR, 레티닐팔미테이트 등 4종의 레티노이드 성분과 NAD+(니코틴아마이드아데닌다이뉴클레오타이드)를 함유했다. 고탄성 크림 텍스처 제형을 적용해 피부에 밀착되도록 설계했다.
센텔리안24 담당자는 "K-뷰티 트렌드를 이끌고 있는 뷰티 인플루언서 마비스의 안목과 동국제약의 피부과학 노하우를 결합해 완성한 제품"이라고 말했다.
신제품은 이날부터 마비스의 페이스북 라이브 방송을 통해 대만에서 선론칭된다. 선론칭 기간 라이브 방송 전용 기획세트와 할인 프로모션도 진행할 예정이다.
sykim@newspim.com