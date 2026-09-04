엔비디아, PC 안으로 AI 옮긴다…'RTX 스파크' 10월 출격

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AI 에이전트 로컬 구동 간소화…추론 성능 최대 1.9배 향상

유휴 PC 연산능력까지 연결…레노버·에이서 등 생태계 확대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 엔비디아가 인공지능(AI) 연산을 클라우드가 아닌 개인 PC에서 처리하는 '로컬 AI' 시장 공략을 강화한다. AI 에이전트를 손쉽게 PC에서 구동할 수 있도록 소프트웨어 생태계를 확대하고, 이를 뒷받침할 새로운 윈도우 PC 플랫폼 'RTX 스파크'를 내달 출시한다.

엔비디아는 독일 베를린에서 열리는 'IFA 2026'에서 로컬 AI의 접근성과 성능을 높이기 위한 신기술과 파트너십을 공개했다고 4일 밝혔다.

엔비디아는 마이크로소프트(MS)를 비롯한 파트너들과 협력해 AI 에이전트를 엔비디아 하드웨어에서 보다 쉽게 설정하고 실행할 수 있는 환경을 구축한다. 헤르메스 에이전트, 오픈클로, 퍼플렉시티 포터블 컴퓨터 등 주요 AI 에이전트 서비스가 엔비디아 그래픽처리장치(GPU) 기반 로컬 AI를 지원한다.

엔비디아가 IFA 2026서 로컬 AI 신기술과 생태계를 공개한다. [사진=엔비디아]

기존에는 PC에서 AI 에이전트를 구동하려면 이용자가 직접 모델을 선택하고 추론 서버와 양자화 설정 등을 구성해야 했다. 엔비디아는 이를 간소화해 GPU를 자동으로 감지하고 적합한 모델과 설정을 선택하도록 지원한다. 데이터를 클라우드로 보내지 않고 PC 내부에서 처리할 수 있어 개인정보와 기업 데이터 보호에도 유리하다는 설명이다.

로컬 AI의 처리 속도도 끌어올렸다. 엔비디아는 AI 모델을 구동하는 소프트웨어를 최적화해 지포스 RTX 5090에서 AI 처리 성능을 최대 1.9배 높였다. RTX PRO 6000과 DGX 스파크에서도 각각 최대 1.2배, 1.4배 성능을 향상시켰다.

여러 대의 PC를 하나의 AI 연산 자원처럼 활용하는 기술도 공개했다. 엔비디아의 무료 오픈소스 '페어(PAIR·Personal AI Router)'는 같은 로컬 네트워크에 연결된 PC를 자동으로 찾아 AI 추론 작업을 분산한다.

가령 AI 에이전트가 이메일을 분류하는 작업을 여러 하위 작업으로 나누면 페어가 이를 여유가 있는 PC들에 배분하는 방식이다. 사용하지 않는 PC의 GPU까지 AI 연산에 활용할 수 있어 별도의 서버나 클라우드 자원을 이용하지 않고도 로컬 AI 성능을 확장할 수 있다.

엔비디아는 하드웨어 시장도 넓힌다. 내달 새로운 윈도우 PC 플랫폼 'RTX 스파크'를 출시한다. RTX 스파크는 1페타플롭 성능의 RTX 블랙웰 GPU와 최대 128GB 통합 메모리, 20코어 그레이스 CPU를 탑재한다. 소형 데스크톱부터 슬림 노트북까지 다양한 제품에 적용될 예정이다.

레노버와 에이서가 IFA에서 RTX 스파크 기반 제품을 공개했으며, 사이버링크는 로컬에서 생성형 사진 편집을 수행하는 '포토디렉터 AI PC 모드'를 지원한다.

게임 생태계도 확대한다. 일렉트로닉 아츠(EA), 엠바크, 유비소프트가 RTX 스파크 지원에 합류했다. 앞서 크래프톤과 넷이즈, 라이엇게임즈, 엑스박스 등도 지원 계획을 밝힌 바 있다.

엔비디아는 AI 모델부터 추론 소프트웨어, AI 에이전트, PC 하드웨어까지 로컬 AI 생태계를 확대하며 클라우드 중심의 AI 컴퓨팅을 개인 PC 영역으로 넓힌다는 전략이다.

syu@newspim.com