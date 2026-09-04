정용진 회장, 美 '파운드리 스쿨' 출범식 참석...AI 공급망 협력 강화

3일 워싱턴서 '파운드리 스쿨' 출범식…밴스 부통령·루비오 국무장관 참석

리플렉션AI와 AI 데이터센터 협력 이어가…한·미 기술 공급망 공조 강화

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 정용진 신세계그룹 회장이 미국 워싱턴에서 열린 첨단산업 인재 육성 행사에 참석했다. 신세계그룹이 미국 인공지능(AI) 기업 리플렉션AI와 데이터센터 사업을 추진하는 가운데 미국 정부·기업과의 AI 공급망 협력을 한층 강화하는 모습이다.

정 회장은 3일(현지시간) 워싱턴DC 트럼프평화연구소에서 열린 '파운드리 스쿨(Foundry School)' 출범식에 참석했다. 파운드리 스쿨은 지난해 12월 미국 주도로 출범한 경제안보 다자(多者) 협의체인 '팍스 실리카'를 위한 실천 전략 중 하나다.

정용진 신세계그룹 회장(사진 왼쪽)이 3일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 '파운드리 스쿨' 출범식에 참석해 제이콥 헬버그 미국 국무부 경제차관(가운데), 미샤 라스킨 리플렉션AI CEO(오른쪽)와 기념촬영을 하고 있다. [사진=신세계그룹 제공]

미국은 경제안보 협의체인 팍스 실리카를 통해 반도체·AI·첨단제조·에너지 등 기술 공급망 전 단계를 신뢰할 수 있는 동맹국 중심으로 재편하겠다는 구상이다. 한국은 일본·호주·싱가포르·네덜란드·영국 등 주요 미국의 우방과 함께 팍스 실리카에 동참하고 있다. 파운드리 스쿨은 미국 국무부가 스탠포드 대학교와 함께 주도적으로 기획했다.

정 회장의 참석은 JD 밴스 미국 부통령과 미국 국무부의 초청으로 성사됐다. 행사에는 J.D. 밴스 미국 부통령과 마코 루비오 국무장관, 스티브 스컬리스 하원 공화당 원내대표 등 미국 정계 주요 인사와 메타·마이크론·어플라이드머티리얼즈 등 글로벌 기업 경영진이 참석했다.

정 회장은 이날 제이콥 헬버그 미 국무부 경제 담당 차관과 만나 한·미 첨단산업 협력의 중요성을 논의했다. 이번 행사를 주관한 제이콥 헬버그 미 국무부 경제 담당 차관은 이날 정 회장과 만나 "신세계그룹과 리플렉션AI의 파트너십은 첨단산업 분야에서 한미 협력의 중요한 이정표"라며 "정용진 회장은 AI 공급망 동맹의 든든한 동반자"라고 말했다.

정 회장의 행보는 신세계그룹이 추진하는 AI 사업과도 맞닿아 있다. 신세계그룹은 지난 3월 리플렉션AI와 국내 대규모 AI 데이터센터 구축을 위한 협력에 나섰으며 현재 합작법인 설립과 사업 부지 선정 등을 진행하고 있다. 리플렉션AI는 개방형 AI인 '오픈 웨이트 AI 모델'를 통해 업계를 선도할 기업으로 주목받고 있고, 미국이 주도하는 AI 공급망 동맹 확대에 중요한 전략 자산 중 하나라는 평가를 받고 있다.

이날 행사에는 미샤 라스킨 리플렉션AI 최고경영자(CEO)도 참석했다. 라스킨 CEO는 이번 세션 토론 도중 정용진 회장을 직접 지목해 감사의 인사를 전했다. 라스킨 CEO는 "정 회장의 리더십 아래 진행 중인 신세계그룹과의 협력은 굳건한 한미 파트너십을 보여주는 동시에 미국과 동맹국이 실제로 어떻게 함께 움직일 수 있는지 보여주는 좋은 사례"라며 "이는 파운드리 스쿨과 팍스 실리카가 추구하는 정신이기도 하며, 동맹국과의 파트너십을 강화함으로써 기술혁신을 촉진하고 전 세계의 경제 발전을 이끌어 낼 수 있을 것"이라고 강조했다.

정 회장은 "미국을 중심으로 한 첨단산업 공급망 동맹을 성공적으로 이끄는 것이 시대적 과제"라며 "한국과 미국이 힘을 합치면 더 큰 시너지를 낼 수 있을 것"이라고 말했다. 이어 "첨단산업 발전을 위해 우수한 인재가 필수적인 만큼 신세계그룹도 창조적 혁신을 통해 인재를 모으고 키우겠다"고 밝혔다.

3일(현지시간) 미국 워싱턴DC 트럼프평화연구소에서 열린 '파운드리 스쿨(Foundry School)' 출범식 전경. [사진=신세계그룹 제공]

미국 국무부가 주도하고 밴스 부통령과 루비오 국무장관이 모두 참석한 파운드리 스쿨 출범식에 정 회장이 초대된 것은 그간 구축해온 탄탄한 글로벌 네트워크를 보여주는 준 것으로 평가받고 있다.

신세계그룹은 이번 행사를 계기로 미국 내 AI 관련 사업은 물론 현지에서 추진 중인 추가 사업에서도 협력 기회를 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

nrd@newspim.com