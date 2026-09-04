티에스아이, 일본 DJK와 이차전지 믹싱설비 공급계약

AI 핵심 요약beta
- 티에스아이가 4일 일본 DJK와 241억원 공급계약을 체결했다.
- 계약은 이차전지 믹싱설비로 전년도 매출의 9.12% 규모다.
- 회사는 일본 시장 레퍼런스로 삼아 해외 수주를 늘리겠다 밝혔다.
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이차전지 생산설비 프로젝트에 적용
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 이차전지 믹싱장비 전문기업 티에스아이가 일본 DJK(DAIICHI JITSUGYO)와 약 241억원 규모의 이차전지 믹싱설비 공급계약을 체결했다.
티에스아이는 지난 3일 공시를 통해 DJK와 이차전지 믹싱설비 공급계약을 체결했다고 4일 밝혔다. 계약금액은 전년도 매출액의 9.12% 규모다.
DJK는 일본을 기반으로 산업기계와 제조설비 분야에서 글로벌 사업을 전개하는 기업이다. 이번 계약에 따른 설비는 이차전지 생산설비 프로젝트에 적용되며 티에스아이는 해당 프로젝트의 믹싱 공정 설비를 공급할 예정이다.
티에스아이에 따르면 이번 계약은 일본 믹싱장비 기업들과의 경쟁을 거쳐 수주했다. 일본은 이차전지 믹싱장비 기술과 관련 산업에서 오랜 기간 사업 기반을 구축해온 시장으로, 회사는 이번 수주를 일본 시장에서 사업 확대를 위한 주요 사례로 활용한다는 계획이다.
티에스아이는 이번 프로젝트에 그동안 축적한 믹싱 공정 설계 기술과 고객 맞춤형 엔지니어링 역량, 국내외 프로젝트 수행 경험을 적용할 예정이다.
회사는 이번 수주가 장비 기술뿐 아니라 고객의 생산조건에 맞춰 공정을 설계하고 프로젝트를 수행하는 엔지니어링 역량이 반영된 결과라고 평가했다.
믹싱은 원재료를 균일하게 혼합해 전극 슬러리를 만드는 공정이다. 전극 슬러리의 품질과 생산 안정성에 영향을 미치는 이차전지 생산 공정 가운데 하나다.
티에스아이 측은 글로벌 배터리 생산라인이 대형화·고도화되면서 소재 특성과 생산조건에 맞춘 공정 최적화 설계와 프로젝트 수행 능력의 중요성이 커지고 있다고 보고 있다. 회사는 국내외 프로젝트를 통해 축적한 기술과 엔지니어링 경험을 토대로 해외 수주를 확대할 계획이다.
티에스아이 관계자는 "이번 수주는 믹싱장비 분야에서 높은 기술력을 보유한 일본 장비기업과의 경쟁을 통해 확보했다는 점에서 의미가 있다"며 "고객의 생산환경과 요구조건에 최적화된 공정 설계와 엔지니어링 역량이 수주 경쟁력으로 이어진 결과"라고 말했다.
이어 "이번 프로젝트를 일본 시장에서의 주요 레퍼런스로 삼아 신규 고객을 발굴하고, 글로벌 시장에서 추가 프로젝트 확보를 지속 추진해 나가겠다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com