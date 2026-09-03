전국 광역단체장 9월3일 일정

AI 핵심 요약beta
- 우상호 강원지사가 2일 도의회 개원 70주년 경축식을 했다.
- 전재수 부산시장이 2일 삼성중공업 부산R&D센터 투자양해각서를 체결했다.
- 이철우 경북지사가 2일 경북도의회 임시회 폐회와 AI·메타버스 영상제 개막에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲우상호 강원도지사
-도의회 개원 70주년 경축식 및 기념식(10:00 도의회 현관 및 본회의장)
-제348회 정례회 개회(14:00 도의회 본회의장)
▲이원택 전북지사
- 제7회 지니포럼 개막식 (10:10 국민연금공단 기금운용본부)
- 도의회 본회의 개회 (14:00 본회의장)
- 노사민정협의회 전체회의 (17:00 대회의실)
▲신용한 충북지사
-종이나라 공동브랜딩 업무협약(09:00 그림책정원)
-알츠하이머 위험도 조기검진 지원 기탁식 및 업무협약식(10:00 여는마당)
-2026년 양성평등주간 기념행사(13:30 문화홀)
-제천국제음악영화제(18:30 제천)
▲민형배 전남광주특별시장
- 공유 공감 회의(09:00 광주청사 대회의실)
- 양성평등주간 기념식(14:00 광주청사 시민홀)
▲전재수 부산시장
- 주간정책회의( 09:10 영상회의실)
- 삼성중공업 부산R&D센터 확장이전 투자양해각서 체결식(10:30 국제의전실)
- 민선9기 부산시-구군 소통협력회의(11:00 대회의실)
- 부산여성대회 및 맑은 물 상생 콘서트(14:00 대강당)
▲박완수 경남지사
- 제436회 도의회 정례회 3차 본회의(10:00 도의회)
▲추경호 대구광역시장
-투자협약 및 인재양성 업무협약식(10:40 산격청사 대회의실)
- 장애인체육대회 대구선수단 결단식(14:00 대구시장애인국민체육센터)
- 세계마스터즈육상경기대회 폐회식(17:00 대구스타디움)
▲이철우 경북도지사
- 제365회 경상북도의회 임시회 제3차 본회의(폐회)(10:30 도의회본회의장)
- 중국 현지 방송사 경북관광 인터뷰(14:00 접견실)
- 2026년 경상북도의회 의원연수회(19:00 포항 라한호텔)
- 2026년 경북 국제 AI메타버스 영상제 개막식(20:50 구미코)
▲허태정 대전시장
-목원대 총장 취임식(11:00 목원대학교 채플)
-서울신문 충청 청년포럼(13:00 대전KW컨벤션)
▲조상호 세종시장
-9월 직원 소통의 날(9:00 여민실)
-전동면 송곡2리 마을회관 준공식(10:00 송곡2리 마을회관)
-서울신문 충청 청년포럼(13:00 대전KW컨벤션)
-시정5기 어진동 시민과의 대화(15:00 어진동 행정복지센터)
-시정5기 도담동 시민과의 대화(17:00 도담동 행정복지센터)
▲박수현 충남지사
-구마모토현 지진 피해 성금 전달식(9:30 접견실)
-제371회 도의회 임시회 3차 본회의(10:00 본회의장)
-충남도민체육대회 개회식(18:00 당진종합운동장)
▲박찬대 인천시장
- 9월 월례조회 (09:00)
- 인천시 양성평등주간 기념행사 (14:40)
- 전국장애인체육대회 인천선수단 결단식 (16:00)
[전국 종합=뉴스핌]
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