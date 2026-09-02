우에다 BOJ 총재 "매 회의마다 금리인상 논의"...9월 인상 관측 고조

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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재가 추가 금리 인상과 관련해 "다음 금융정책결정회의를 포함해 매번 회의에서 제대로 논의하고 싶다"고 밝혔다.

BOJ가 오는 17~18일 금융정책결정회의를 앞둔 가운데 시장에서는 9월 금리 인상 관측이 한층 강해지고 있다.

우에다 총재는 1일(현지시간) 미국 노스캐롤라이나주 애슈빌에서 주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행 총재회의를 마친 뒤 기자회견을 열고 이같이 말했다.

토탄리서치 등에 따르면 시장이 반영하고 있는 9월 금리 인상 확률은 1일 오후 기준 94%에 달했다. 우에다 총재의 이번 발언은 9월 회의에서 추가 금리 인상 여부를 적극적으로 검토할 것이라는 신호로 해석될 수 있어 시장의 인상 관측을 더욱 키울 것으로 보인다.

우에다 가즈오 BOJ 총재 [사진=로이터 뉴스핌]

우에다 총재는 지난 7월 금융정책결정회의에서 인플레이션을 가속할 수 있는 요인으로 중동 긴장에 따른 원유 가격 상승과 인공지능(AI) 관련 수요 확대, 엔화 약세를 꼽았다.

이번 기자회견에서도 이 세 가지 요인을 중시한다는 입장을 재확인하면서 "전망대로 데이터가 나오고 있다"고 평가했다.

다만 추가 금리 인상을 결정할 때는 신중하게 판단하겠다는 입장도 밝혔다. 물가 상승 위험에 대해서는 "다음 금융정책결정회의에서 정책위원들과 논의해 판단하고 싶다"고 설명했다.

또 "과거 5번 정도 금리를 인상했고, 그 영향은 항상 조금씩 누적돼 나타나고 있다"고 말해 지금까지의 금리 인상 효과를 함께 살펴볼 필요가 있음을 강조했다.

일본 장기금리는 30년 만에 3%를 웃도는 수준까지 상승했다. 우에다 총재는 이를 중동발 인플레이션 압력과 AI 관련 자금 조달, 각국의 재정정책에 대한 전망 등을 반영한 글로벌 금리 상승에 따른 움직임으로 분석했다.

미국에서도 일본의 금리와 환율 정책에 대한 관심이 커지고 있다. 스콧 베선트 재무장관은 우에다 총재와 만난 자리에서 엔화의 저평가에 대응하기 위해 일본이 시장 및 통화정책 측면에서 단호한 조치를 취하는 것을 강하게 지지한다고 밝혔다.

BOJ는 지난 6월 금융정책결정회의에서 정책금리를 0.75%에서 1.0%로 인상했다. 2025년 12월 이후 첫 금리 인상이었다. 2024년 3월 마이너스 금리를 해제한 이후 BOJ는 대체로 반년 안팎의 간격을 두고 금리 인상을 이어왔다.

이번 회의에서는 그동안의 금리 인상이 경기와 물가에 미친 영향과 함께 중동 정세, 원유 가격, 엔화 환율, AI 관련 수요 등을 종합적으로 점검한 뒤 추가 인상 여부를 결정할 전망이다.

goldendog@newspim.com