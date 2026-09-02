메디톡스, 콜롬비아서 필러 '아띠에르' 3종 품목허가

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클래식·인텐시브·볼륨 허가 획득

뉴라미스·메디톡신 이어 현지 제품군 확대

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 메디톡스는 콜롬비아 식약청(INVIMA)으로부터 히알루론산 필러 '아띠에르(Atière)' 3종에 대한 품목허가를 획득했다고 2일 밝혔다.

허가 제품은 '아띠에르 클래식', '아띠에르 인텐시브', '아띠에르 볼륨' 등 3종이다.

아띠에르 3종 [사진=메디톡스]

메디톡스는 이번 허가로 콜롬비아에서 히알루론산 필러 '뉴라미스'와 '아띠에르', 보툴리눔 톡신 제제 '메디톡신'으로 에스테틱 제품군을 확대하게 됐다.

회사는 콜롬비아를 중심으로 중남미 인접 국가에서도 품목허가와 시장 진출을 지속적으로 추진할 계획이다.

아띠에르는 메디톡스의 'H·E·A·R·T(High, Elastic, Advanced, Rheological, Throughput)' 공법을 적용한 히알루론산 필러다. 미국 식품의약국(FDA) 원료의약품 목록(DMF)에 등록되고 유럽 약품품질위원회(EDQM) 인증을 받은 히알루론산 원료를 사용하며 국소마취제인 리도카인을 함유하고 있다.

메디톡스 관계자는 "이번 콜롬비아 허가를 계기로 중남미 시장 진출을 확대할 계획"이라며 "해외 품목허가와 현지 영업·마케팅을 강화해 아띠에르와 뉴라미스의 해외 시장을 확대해 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com