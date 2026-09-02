차AI헬스케어 제이준, 중국 마스크팩 부문 10년 연속1위

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2026 올해의 브랜드 대상'서 마스터피스 수상



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 차AI헬스케어의 글로벌 K-Beauty 브랜드 제이준(JAYJUN)이 1일 신라호텔에서 열린 '2026 올해의 브랜드 대상' 시상식에서 중국 마스크팩 부문 10년 연속 1위 기업으로 선정됐다.

제이준은 10년 이상 연속 수상한 브랜드에 수여되는 '마스터피스(Masterpiece)'도 함께 수상했다.

올해로 24회를 맞은 '올해의 브랜드 대상'은 한국소비자브랜드위원회가 주최하고 한국소비자포럼과 한국경제신문이 공동 주관하는 행사다. 소비자 투표와 위원회 심의를 거쳐 분야별 대표 브랜드를 선정한다.

제이준은 2017년 처음 수상한 뒤 올해까지 중국 마스크팩 부문에서 10년 연속 1위를 기록했다.

[사진=차AI헬스케어]

중국 현지에서 판매 중인 대표 제품은 ▲블랙 물광 마스크 3STEP ▲인텐시브 샤이닝 마스크 3STEP ▲제이준 콜라겐 스킨 핏 마스크 ▲히알루론산 하이드레이팅 마스크 등이다. 회사는 이들 제품이 보습·영양·윤기·탄력 등 피부 고민을 겨냥한 제품군이라고 설명했다.

제이준은 마스크팩을 중심으로 기초 스킨케어까지 제품 포트폴리오를 확대해왔다. 2025년 차바이오그룹 편입 이후에는 'Reset Your Skin Algorithm'이라는 브랜드 철학 아래 'Skin Longevity'를 핵심 비전으로 정하고 성분주의 바이오 스킨케어 브랜드로 리브랜딩을 추진하고 있다.

앞으로 차바이오그룹의 기술력을 활용해 고기능성 유효성분 중심의 스킨케어 라인업을 확대할 계획이다.

윤경욱 차AI헬스케어 대표는 "중국 마스크팩 부문 10년 연속 1위와 마스터피스 수상은 오랜 시간 제이준을 선택해 준 소비자 신뢰가 만든 성과"라며 "차바이오그룹과의 협력을 바탕으로 성분주의 스킨케어를 합리적인 가격에 선보여 글로벌 소비자들이 부담 없이 경험할 수 있는 K-바이오 뷰티의 가치를 제공하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com