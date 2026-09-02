케이뱅크-BC카드, 간편결제 6% 할인 카드 출시

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네이버페이·카카오페이 등에서 최대 4만원까지 월 할인

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 케이뱅크는 BC카드와 함께 온라인 간편결제 할인 신용카드 '케이뱅크 히든카드'를 출시했다고 2일 밝혔다.

히든카드는 네이버페이·카카오페이·쿠팡페이 등 간편결제 플랫폼에서 6% 할인을 받을 수 있다. 전월실적에 따라 월 최대 할인액이 달라지는데, 40만원 이상 이용 시 월 최대 1만원, 100만원 이상 시 3만원, 150만원 이상 시 4만원까지 할인받을 수 있다.

[이미지= 케이뱅크]

해외 온·오프라인 결제는 전월실적 조건이나 할인한도 제한 없이 2% 할인을 제공한다. 할인받은 결제금액도 전월실적에 포함돼 실적 계산이 단순화된다.

카드 신청부터 이용내역, 할인내역, 전월실적 조회까지 모든 과정을 케이뱅크 앱에서 처리할 수 있으며, BC카드 페이북 앱에서도 확인 가능하다.

케이뱅크는 12월 31일까지 출시 기념 프로모션을 진행한다. 카드 발급 고객 전원에게 플러스박스 연 2%p 금리우대 쿠폰을 지급하고, 전월실적 50만원 이상 시 추가로 연 1%p, 100만원 이상 시 연 2%p 금리우대 쿠폰을 매월 제공한다. 카드 결제 시마다 랜덤 현금 혜택을 받을 수 있는 입출금리워드도 횟수 제한 없이 지급한다. 10월 31일까지는 식당에서 건당 1만원 이상 결제 시 건당 500원씩 월 최대 10회까지 할인받을 수 있다.

히든카드는 케이뱅크가 2021년 인터넷은행 최초로 출시한 'SIMPLE카드'에 이어 BC카드와 선보이는 두 번째 신용카드다.

romeok@newspim.com