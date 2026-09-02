하나은행, CEO·임원 대상 퇴직연금 컨설팅 시작

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세금·자산관리까지 종합 상담

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나은행은 기업 최고경영자(CEO)와 임원을 위한 맞춤형 퇴직연금 컨설팅 서비스를 시작했다고 2일 밝혔다.

퇴직연금뿐 아니라 퇴직 시점의 세금, 경영성과급 활용, 은퇴 후 자산관리까지 종합적으로 상담받으려는 고액자산가들의 수요가 늘어나면서 마련됐다.

[이미지= 하나은행]

하나은행은 고용노동부 주관 퇴직연금사업자 평가에서 3년 연속 은행권 우수사업자로 선정된 경험을 바탕으로 서비스를 제공한다. 임원 퇴직금 관련 세무·절세 상담, 퇴직연금 운용 및 연금 수령 상담, 기업 맞춤형 퇴직연금 컨설팅, 경영성과급 확정기여형(DC) 컨설팅 등을 포함한다. 외국인 CEO와 임원을 위해 영문 제안서도 제공한다.

종합자산관리를 원하는 고객에게는 금융자산 포트폴리오 관리, 부동산 투자자문, 상속·증여와 기업승계, 신탁을 활용한 상속 설계 등 전문 서비스를 지원한다.

하나은행은 임원 개인의 퇴직연금과 자산관리부터 소속 기업의 퇴직연금 제도 컨설팅까지 통합 지원할 계획이다. 인공지능(AI) 기반 연금투자 솔루션과 로보어드바이저 일임서비스 등 생애주기와 투자성향에 맞춘 자산운용 솔루션을 강화하고 있다.

romeok@newspim.com