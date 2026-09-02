80대 원로와 20대 청년의 공감토크…청와대 "국민통합 출발점"

'국민통합, 대화가 필요해!' 2회차

유튜브 채널 KTV 통해 오후 2시 생중계

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 2일 서로 다른 경험을 가진 80대와 20대가 만나 인공지능(AI)을 비롯한 각종 사회 현안에 대해 세대 간 이해와 공감의 접점을 찾는 '2080 대화' 시간을 갖는다고 밝혔다.

청와대는 이날 오후 2시 유튜브 KTV채널을 통해 '국민통합, 대화가 필요해!' 2회차를 생중계로 방송한다.

이번 방송에는 환경부 장관을 역임한 김명자 전 카이스트 이사장이 80대 원로 대표로 나선다. 20대 청년 대표로는 현재 과학기술정보통신부 청년보좌역으로 활동하고 있는 이무근 씨가 출연한다. 또한 인구정책의 주요과제 중 하나인 세대갈등에 주목해 청와대 인구정책비서관실의 김영임 행정관이 진행자로 참여한다.

청와대 전경 [사진=뉴스핌 DB]

이날 방송에서는 세대 간 갈등을 단순히 '누가 옳고 그른가'의 문제로 바라보지 않고 서로의 경험과 삶의 조건을 이해하고 함께 해결책을 찾아가는 과정이 필요하다는 점에 공감대를 세워 갈 예정이다.

청와대는 "우리 사회의 갈등을 단번에 없애기는 어렵지만, 적어도 서로의 이야기를 들어보지도 않은 채 등을 돌리는 사회가 돼서는 안 된다"며 "대화를 통해 서로의 경험을 이해하고, 다름 속에서도 함께 살아갈 수 있는 공통의 지점을 찾아가는 것이 국민통합의 출발점"이라고 강조했다.

청와대는 또 "앞으로도 세대와 성별, 직업과 가치관 등을 넘어 다양한 국민이 서로의 목소리를 듣고 대화할 수 있는 자리를 지속적으로 만들어 나가겠다"고 덧붙였다.

'국민통합, 대화가 필요해!'는 청와대가 추진하는 유튜브 생중계 프로그램이다. 국민의 다양한 목소리를 직접 듣고, 서로 다른 생각과 입장을 가진 사람들이 상대방의 경험과 관점을 이해할 수 있는 소통의 장을 마련하기 위해 제작됐다.

지난 8월 19일 첫 방송에서는 방송인 홍석천 씨와 청년 아르바이트생 박현우 씨가 출연해 자영업자와 아르바이트생이 현장에서 겪는 서로 다른 어려움과 갈등을 주제로 이야기를 나눴다.

pcjay@newspim.com