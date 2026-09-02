바이오포트, 지분율 41.9% 확대…주주환원 정책 강화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

상반기 흑자 전환…K푸드·K뷰티 사업 확대

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = K푸드 전문기업 바이오포트 주요 경영진이 잇따라 자사주를 매입하며 책임경영 강화와 중장기 성장에 대한 자신감을 드러냈다.

실적 턴어라운드에 성공한 데 이어 K뷰티 사업 확대와 주주환원 정책도 병행하며 기업가치 제고에 나선다는 계획이다.

바이오포트는 김성구 대표이사와 김기영 부사장이 지난달 18일부터 27일까지 각각 5000주와 5500주를 장내 매수했다고 2일 밝혔다.

이에 따라 최대주주와 특별관계인의 보유 주식은 총 195만8135주로 늘었고 지분율은 41.9%로 확대됐다.

바이오포트코리아 로고. [사진=바이오포트코리아]

경영진의 자사주 매입은 올해 들어 꾸준히 이어지고 있다. 지난 3월부터 7월까지 김성구 대표와 김기영 부사장, 성경민 전무, 이권희 상무가 총 2만1924주를 장내에서 취득했다.

이번 자사주 매입은 책임경영 의지를 강화하는 동시에 실적 회복과 성장성에 대한 자신감을 반영한 것으로 풀이된다. 바이오포트는 올해 상반기 매출액 431억원, 영업이익 23억원을 기록하며 실적 턴어라운드에 성공했다.

증권가도 바이오포트의 성장성을 긍정적으로 평가하고 있다. 밸류파인더는 지난달 26일 보고서를 통해 글로벌 회원제 창고형 할인점 C사 납품 실적과 미국, 필리핀 등 해외 시장에서의 수출 확대를 긍정적으로 평가했다.

스낵 제품군 확대와 K뷰티 사업 진출을 통해 중장기 성장동력을 확보하고 있는 만큼 기업가치 재평가가 필요한 시점이라고 분석했다.

주주환원 정책도 강화하고 있다. 바이오포트는 지난 7월 10억원 규모의 자사주 취득을 완료했으며 향후 소각도 추진할 계획이다. 이와 함께 현금배당 등 추가적인 주주환원 정책도 지속적으로 추진할 방침이다.

사업 확대에도 속도를 내고 있다. 기존 K푸드 수출을 통해 확보한 해외 유통망을 기반으로 수출 지역을 넓히고 스낵 제품군을 확대하는 한편 생산능력도 확충할 계획이다.

최근에는 필리핀 회원제 창고형 할인점 S&R에 K뷰티 제품 공급을 시작했으며 스킨케어와 샴푸 등으로 품목을 확대해 신규 성장동력을 확보한다는 전략이다.

또 바이오포트는 2026년 사업연도 별도 기준 당기순이익의 20~30%를 배당하는 주주환원 정책을 수립하는 등 주주친화 정책도 강화하고 있다.

바이오포트 관계자는 "주요 경영진의 지속적인 주식 매입은 회사의 중장기 성장성과 기업가치 상승에 대한 신뢰를 바탕으로 한 것"이라며 "책임경영을 강화하는 동시에 주주가치 제고 노력을 지속해 기업가치를 높여 나가겠다"고 말했다.

plum@newspim.com