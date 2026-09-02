TIGER 미국S&P500 커버드콜 ETF, 월중 분배로 변경…격주 배당 투자 가능

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나스닥100 ETF와 조합해 월 2회 현금흐름

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 미래에셋자산운용이 'TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 ETF'의 분배 정책을 월중으로 변경함에 따라 미국 대표지수 커버드콜 ETF를 활용해 한 달에 두 차례 분배금을 받을 수 있는 투자 전략이 가능해졌다.

미래에셋자산운용은 'TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 ETF'의 분배기준일을 기존 매월 말에서 매월 15일로 변경한다고 2일 밝혔다.

이 ETF는 S&P500 지수를 기초자산으로 만기가 짧은 데일리 옵션을 활용하는 커버드콜 전략 상품이다. 옵션 매도 비중을 낮게 유지해 지수 상승 참여 기회를 확보하면서 월 단위 현금흐름을 추구하는 것이 특징이다.

미래에셋자산운용이 'TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 ETF'의 분배 정책을 월중으로 변경한다. [이미지=미래에셋자산운용]

이번 변경으로 분배기준일은 매월 15일로 바뀌며, 상장 이후 누적된 주식배당금도 분배 재원에 반영해 분배율을 조정할 예정이다. 이에 따라 투자자는 옵션 프리미엄뿐 아니라 주식배당금을 포함한 현금흐름을 받을 수 있게 된다.

가장 큰 변화는 미국 대표지수를 활용한 '격주 분배 포트폴리오' 구성이 가능해졌다는 점이다. 분배기준일이 월말인 'TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF'와 함께 투자하면 매월 중순과 월말 두 차례 분배금을 받을 수 있다.

최근 월분배 ETF 시장은 안정적인 현금흐름을 선호하는 투자자 수요가 늘면서 빠르게 성장하고 있다. 특히 미국 대표지수에 투자하면서 정기적인 분배금을 받을 수 있는 커버드콜 ETF는 은퇴자와 장기 투자자를 중심으로 관심이 확대되는 추세다.

다만 커버드콜 전략은 옵션을 매도하는 구조인 만큼 강한 상승장에서는 일반 지수 ETF보다 수익률이 제한될 수 있어 투자 전략과 목적을 고려할 필요가 있다.

이정환 미래에셋자산운용 전략ETF운용본부장은 "이번 분배 정책 변경으로 투자자들이 미국 대표지수에 투자하면서 격주로 분배금을 수령하는 투자를 이어갈 수 있게 됐다"며 "높은 시장 변동성에도 월 분배금 수령이 가능하다는 점이 장기투자를 지속하게 하는 중요한 요인"이라고 말했다.

이번 변경은 9월 분배금부터 적용되며, 9월 분배기준일은 15일이다. 9월 11일까지 매수하면 첫 월중 분배금을 받을 수 있다.

plum@newspim.com