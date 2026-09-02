이랜드리테일 NC강서점, 쇼핑 콘텐츠 확장

AI 핵심 요약beta
- NC강서점이 1일 가을 맞아 신규 매장을 열었다.
- 엄브로와 더슈슈아가 입점하고 리큐엠 팝업을 시작했다.
- 5일 대형 다이소를 열어 MD 경쟁력을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 이랜드리테일이 운영하는 도심형 아울렛 NC강서점이 가을을 맞아 생활용품과 스포츠, 프래그런스 분야 신규 매장을 열고 모바일 액세서리 팝업을 선보이며 MD 경쟁력 강화에 나섰다.
NC강서점은 9월 1일 엄브로 오픈과 리큐엠 팝업을 시작으로 2일 더슈슈아, 5일 다이소 신규 매장을 차례로 선보인다고 밝혔다. 리큐엠 팝업은 9월 29일까지 1층에서 운영한다.
이번 MD 강화는 마곡 업무지구와 발산·등촌 일대 주거지역을 함께 배후에 둔 상권 특성을 반영해 기획했다.
1층에는 프래그런스 브랜드 더슈슈아가 신규 입점하고, 모바일 액세서리 브랜드 리큐엠이 한 달간 팝업스토어를 운영한다. 8층에는 약 500평 규모로 다이소가 문을 열어 생활용품과 주방, 문구, 뷰티, 식품 등을 선보인다. 5층에는 영국 맨체스터에서 출발한 스포츠 브랜드 엄브로가 새롭게 입점했다.
NC강서점 관계자는 "발산과 마곡 일대는 지역 주민과 직장인, 가족 단위 고객 등 다양한 생활 방식과 소비 취향이 공존하는 상권"이라며 "취향을 반영한 콘텐츠까지 한곳에서 경험할 수 있도록 점포 경쟁력을 지속해서 강화할 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com