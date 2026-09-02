에어프레미아, 워싱턴D.C. 신규 취항으로 항공수요 창출

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노선 전체 여객 전년 대비 2만8000명 증가…연내 닝보 취항 추진

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=에어프레미아가 인천~워싱턴D.C. 노선 신규 취항 이후 여객 수요를 확대하며 미주 장거리 네트워크 경쟁력을 강화하고 있다. 연내 중국 닝보 노선 취항도 추진해 중국과 미주를 잇는 환승 수요 확보에 나선다.

에어프레미아는 지난 4월 24일 인천~워싱턴D.C. 노선에 취항한 이후 지난달 23일까지 총 123편을 운항해 2만5879명을 수송했다고 2일 밝혔다.

같은 기간 해당 노선 전체 이용객은 8만6083명으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5만9018명보다 약 2만8000명 증가했다.

에어프레미아는 자사가 새롭게 공급한 좌석 규모와 비슷한 수준으로 노선 전체 이용객이 늘어난 만큼 신규 공급이 기존 항공사와의 수요 경쟁을 넘어 추가 여행수요 창출로 이어진 것으로 보고 있다.

에어프레미아는 미주 노선 확대를 통해 장거리 운항 역량도 강화해왔다. 지난 2023년 6월에는 EDTO-180 승인을 획득해 장거리 노선 운항 기반을 확대했다. EDTO는 비상 상황 발생 시 대체공항까지의 허용 비행시간을 연장해 장거리 노선을 보다 유연하게 운항할 수 있도록 하는 제도다.

향후에는 미주 중심의 네트워크를 중국까지 확대한다. 에어프레미아는 연내 닝보 노선 취항을 준비하고 있으며 이후 중국 주요 도시로 노선을 넓혀 중국과 미주를 연결하는 환승 수요를 확보할 계획이다.

현재도 인터라인을 통해 베이징·선양·난징·톈진 등 중국 주요 도시에서 인천을 거쳐 미주로 이동하는 환승 수요가 발생하고 있다. 에어프레미아는 자체 중국 노선과 인터라인을 활용해 중국~인천~미주 연결망을 강화한다는 전략이다.

에어프레미아 관계자는 "워싱턴D.C. 신규 취항을 통해 장거리 노선 확대가 실제 수요 증가로 이어지는 가능성을 확인했다"며 "앞으로도 미주와 중국을 연결하는 네트워크를 확대해 노선 간 연결성을 높이고 인천공항을 중심으로 새로운 환승수요를 적극적으로 만들어 나가겠다"고 말했다.

[사진=에어프레미아]

heoneykim@newspim.com