美 육군 획득 최고책임자, 한화에어로 창원사업장 방문

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시제품 계약 직후 방한…천무·M-SAM·L-SAM·KVLS 등 생산현장 확인

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=미국 육군의 획득 최고책임자가 한화에어로스페이스 창원사업장을 찾아 차륜형 K9 자주포를 비롯한 주요 방산 장비의 생산 역량을 확인했다.

한화에어로스페이스는 브렌트 잉그러햄(Brent G. Ingraham) 미국 육군 획득·군수·기술 차관보 일행이 지난달 26일 창원 2·3사업장을 방문했다고 2일 밝혔다.

잉그러햄 차관보는 미국 육군의 획득 최고책임자로 550여개 획득 프로그램과 약 1700억달러 규모의 포트폴리오를 총괄하고 있다. 미국 국방부에서 획득운영유지 담당 부차관 직무대행과 플랫폼·무기 포트폴리오 관리 담당 부차관보 등을 역임했다.

방문단은 이날 차륜형 K9 생산 현장을 둘러보고 로봇 용접 등 대량 생산과 품질 관리를 위한 자동화 공정을 살펴봤다.

차륜형 및 궤도형 K9 자주포 기동 시연을 비롯해 다연장 유도미사일 천무, 중거리·장거리 지대공유도무기 M-SAM·L-SAM, 레드백 보병전투장갑차, 한국형수직발사체계(KVLS) 등 한화의 주요 방산 제품도 확인했다.

이번 방문은 한화에어로스페이스의 미국 법인 한화디펜스USA(HDUSA)가 최근 미국 육군의 차륜형 자주포(MTC) 프로그램 시제품 공급 계약을 체결한 직후 이뤄졌다.

양측은 미 육군의 전력 현대화를 뒷받침하기 위한 한미 방산 협력 확대 방안에 대해서도 의견을 교환했다.

마이클 쿨터 한화디펜스USA 최고경영자(CEO)는 "지난 70여년간 한미동맹은 평화와 안보의 초석이었고 방산 협력은 그 동맹을 떠받치는 중요한 축이 되고 있다"며 "한화는 검증된 제조 역량과 글로벌 생산 경험으로 한미동맹의 억지력을 강화하고 미국 방위산업 기반에 기여할 것"이라고 말했다.

[사진=한화에어로스페이스]

heoneykim@newspim.com