백화점 외벽에 세계적 거장 작품 걸린다 …롯데百, 도심 속 문화 프로젝트

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더콘란샵 공간 프로젝트 첫선…9월 한 달간 디자인·사진 작품 잇달아 선봬

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 서울 명동 한복판에 있는 롯데백화점 본점 외관이 한 달간 거대한 전시장으로 변신한다. 백화점 안에서 작품을 감상하는 기존 방식에서 벗어나 건물 외벽과 도시 공간을 활용해 세계적인 디자인·사진 작품을 선보인다.

롯데백화점의 프리미엄 라이프스타일 편집숍 더콘란샵은 오는 4일부터 한 달여간 '더콘란샵 공간 프로젝트'를 진행한다고 2일 밝혔다.

롯데백화점 더콘란샵 공간 프로젝트 포스터 모습. [사진=롯데백화점 제공]

첫 프로젝트는 '컬러'와 '모노크롬'을 주제로 진행된다. 이달 4~17일에는 탄생 100주년을 맞은 덴마크 디자이너 베르너 팬톤(Verner Panton)의 작품 세계를 소개한다. 본점 외벽을 대형 아트월로 꾸미고 1층 팝업 공간에서는 대표 체어 컬렉션 등을 선보인다. 강남점에서도 올해 11월까지 관련 팝업을 이어간다.

이달 18일부터 다음달 2일까지는 일본 사진가 다이도 모리야마(Daido Moriyama)의 흑백 사진이 본점 외관을 채운다. 본점 1층에서는 약 100평 규모의 팝업을 열고 오리지널 작품과 대형 설치물을 전시한다.

사진가의 작업과 인연이 깊은 리코의 'GR 시리즈' 400대도 래플 방식으로 판매한다. 더콘란샵과 공동 제작한 협업 상품도 함께 선보인다.

롯데백화점은 향후 가구와 인테리어뿐 아니라 사진·예술·음악 등으로 콘텐츠 영역을 넓힐 계획이다.

최윤석 롯데백화점 콘텐츠부문장은 "두 거장의 작품을 통해 도심에서 컬러와 흑백의 대비를 직접 경험할 수 있을 것"이라고 말했다.

nrd@newspim.com