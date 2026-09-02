쿠팡풀필먼트서비스, 18일까지 전국 8차례 '채용 페스타' 개최

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수도권·충청·경남 순회

상담부터 면접까지 진행

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)는 오는 18일까지 수도권과 충청·경남 주요 지역에서 총 8차례에 걸쳐 'CFS 전국 채용 페스타'를 연다고 2일 밝혔다.

이번 행사에서는 전국 풀필먼트센터(FC)에서 근무할 현장관리자와 현장물류사원을 모집한다. 학력과 연령, 경력 제한 없이 물류 분야에 관심 있는 구직자는 누구나 지원할 수 있다.

쿠팡의 배송차량 '쿠팡카' [사진=쿠팡]

첫 행사는 이날 인천상공회의소에서 열린다. 오는 8일 이천시청, 9일 경기 광주시 복지행정타운, 11일 창원 모임공간모모, 14일 수원시 녹색교통회관, 15일 서울50플러스재단 남부캠퍼스에서 차례로 진행된다.

오는 18일에는 JST 제물포 스마트타운에서 인천·경기북부 채용 행사가, 천안 일자리 종합지원센터에서 천안 채용 행사가 각각 열린다.

CFS는 구직자가 직무와 근무 환경을 확인한 뒤 지원할 수 있도록 상담과 입사 지원, 현장 면접을 한자리에서 진행한다. 구직자는 현장에서 채용 담당자의 안내를 받아 상담부터 면접까지 마칠 수 있다.

지난달 27일 영남이공대학교에서 열린 대구·경북 채용 행사에는 지역 청년 구직자와 재학생 등 300여 명이 참여했다. CFS는 올 하반기에도 전국 주요 지역에서 채용 행사를 이어갈 계획이다.

kji01@newspim.com