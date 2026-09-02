두산퓨얼셀, 美 AI 데이터센터 전력시장 첫 진출…5014억원 규모 공급

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

하이엑시엄에 PAFC 순차 납품…2028년 상반기까지 공급

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=두산퓨얼셀이 미국 인공지능(AI) 데이터센터 전력 시장에 처음 진출한다.

두산퓨얼셀은 ㈜두산의 미국 자회사 하이엑시엄(HyAxiom)과 5014억원 규모의 인산형 연료전지(PAFC) 공급 계약을 체결했다고 2일 밝혔다.

제품은 올해 하반기부터 2028년 상반기까지 하이엑시엄에 순차적으로 납품된다. 하이엑시엄은 이를 미국 내 AI 데이터센터에 공급한다.

이번 프로젝트는 하이엑시엄이 미국 내 데이터센터향 연료전지를 수주하면서 성사됐다. 두산퓨얼셀은 이번 계약을 계기로 북미 데이터센터 전력 시장 공략을 본격화한다는 계획이다.

하이엑시엄은 연구개발(R&D)을 비롯해 북미·유럽 지역 영업, 엔지니어링, 프로젝트 수행, 시운전, 장기유지보수서비스(LTSA) 등을 담당하고 있다. 두산퓨얼셀은 익산공장을 글로벌 생산 거점으로 두고 국내외 고객사에 연료전지 시스템을 공급하고 있다.

회사는 미국 AI 데이터센터 시장에서 전력 병목 현상이 심화되고 있는 점에 주목하고 있다. AI 데이터센터 전력 수요 증가 속도가 발전소와 송배전망 확충 속도를 앞지르면서 데이터센터 인근에 자체 발전설비를 설치하는 온사이트(On-Site) 전원 방식이 대안으로 부상하고 있다는 설명이다.

두산퓨얼셀은 PAFC가 높은 발전 효율과 24시간 연속 운전이 가능해 데이터센터가 요구하는 전력 신뢰성과 유지보수 편의성, 부하 대응성 등에 적합하다고 설명했다.

연료전지 발전 과정에서 발생하는 열을 흡수식 냉동기나 히트펌프와 연계하면 데이터센터 냉각에도 활용할 수 있다. 향후 그린수소 인프라가 확대될 경우 설비 개조를 통해 수소 연료 모델로 전환하는 것도 가능하다.

두산퓨얼셀은 현재 연간 약 275MW 규모의 생산능력(CAPA)을 확보하고 있으며 향후 수요 확대에 대비해 추가 증설도 검토하고 있다.

두산퓨얼셀 관계자는 "이번 계약은 AI 시대 데이터센터의 전력 병목 문제를 해결할 수 있는 자가전력(Behind The Meter·BTM) 솔루션으로서 핵심 시장인 미국에서 경쟁력을 확인한 것"이라며 "이를 발판으로 신속한 공급과 단계적 확장성을 앞세워 북미 시장에서 추가 수주를 확대해 나가겠다"고 말했다.

두산퓨얼셀 연료전지의 모습 [사진=듀산퓨얼셀]

heoneykim@newspim.com