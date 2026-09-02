롯데그룹, 추석 앞두고 협력사에 9495억 조기 지급

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롯데백화점·롯데건설 등 27개 계열사 참여…납품대금 평균 8일 앞당겨

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데그룹이 추석 명절을 앞두고 협력사들의 자금 부담을 덜어주기 위해 9500억원 규모의 납품대금을 조기 지급한다. 고금리와 내수 부진 등으로 자금 운용에 어려움을 겪는 중소 협력사들이 명절 전 필요한 비용을 마련할 수 있도록 지원한다는 취지다.

롯데는 롯데백화점과 롯데건설, 롯데글로벌로지스, 롯데홈쇼핑 등 27개 계열사가 1만2000여개 파트너사에 9495억원을 추석 연휴 전에 지급한다고 2일 밝혔다. 당초 예정된 지급일보다 평균 8일 앞당긴다.

신동빈 롯데 회장 [사진=롯데 제공]

롯데는 2013년부터 명절마다 협력사 납품대금을 조기에 지급해왔다. 명절을 앞두고 인건비와 운영비 등 일시적으로 늘어나는 비용 부담을 낮추기 위해서다.

장기적인 상생 지원도 이어가고 있다. 롯데는 약 1조원 규모의 동반성장펀드를 운영하며 협력사의 자금 조달을 지원하고 있다. 대기업 가운데 처음으로 전 그룹사에 상생결제시스템을 도입해 거래대금을 현금성 자산으로 지급하는 체계도 구축했다.

중소기업의 해외 판로 확대를 위한 지원도 진행 중이다. 2016년부터 '롯데-대한민국 브랜드 엑스포'를 열어 지금까지 22차례 행사를 진행했으며, 1600여개 중소기업이 참여해 약 12억 달러의 상담 실적을 올렸다.

롯데 관계자는 "이번 조기 지급이 파트너사들의 명절 자금 부담을 낮추는 데 도움이 되길 바란다"며 "지속적인 상생 활동을 통해 파트너사와 함께 성장하는 산업 생태계를 만들어가겠다"고 말했다.

nrd@newspim.com