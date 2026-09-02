정재헌 SKT CEO "AI, 불편함의 골짜기 넘어야 생산성 향상"

서울대 대학원생 대상 특강 진행

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 정재헌 SK텔레콤 CEO가 1일 서울대학교에서 대학원생 300여 명을 대상으로 특강을 했다. SKT와 서울대가 10년째 진행 중인 AI 공동과정의 첫 수업이다.

정 CEO는 AI의 출현으로 기술 확산 속도가 빨라졌다고 설명했다. 자동차 대중화에는 60여 년, 휴대폰은 10여 년이 걸렸지만 챗GPT는 1개월 만에 사용자 5000만 명을 넘어섰다.

정재헌 SK텔레콤 CEO가 1일 서울대학교에서 대학원생 300여 명을 대상으로 특강을 했다. SKT와 서울대가 10년째 진행 중인 AI 공동과정의 첫 수업이다. [사진= SK텔레콤]

정 CEO는 "과거 석유와 반도체가 그랬듯 AI도 기업을 넘어 국가 간 경쟁으로 번지고 있다"며 자체 기술 개발의 중요성을 강조했다.

특강의 핵심은 정 CEO가 도출한 'AX의 J커브' 개념이다. 경제학 이론인 J커브를 AI 도입에 적용한 것으로, AI를 도입하면 초기에는 재교육과 업무 재설계 등으로 생산성이 떨어지지만 이 침체기를 견딘 조직은 어느 순간 생산성이 급상승한다는 지론이다.

정 CEO는 이 골짜기를 건너는 방법으로 '낯설게 보기', 극한 마주하기', '불편해지기' 세 가지를 제시했다. '낯설게 보기'는 당연하게 여겨온 전제를 의심하고 새로운 가능성을 찾는 것이다. SKT는 모든 업무 앞에 "AI를 전제로 한다면 이 일을 어떻게 다시 설계할 것인가"라는 질문을 놓고 있다.

'극한 마주하기'는 기존 방식으로 도달할 수 없는 목표를 설정해 동력을 만드는 것으로 SKT가 제한된 GPU로 초거대 독자 AI 모델 A.X K2를 개발한 것이 예다. '불편해지기'는 전환 초기의 불편함을 이겨내는 것이다. SKT의 한 개발자는 고객 요청에 따른 시스템 수정 업무를 처음에는 50시간씩 들여 처리했는데, AI로 수행하려 하자 초기에는 500시간 이상 걸렸다. 하지만 AI 에이전트를 수정하고 검증을 거친 결과 지금은 1시간으로 단축됐다고 설명했다.

정 CEO는 "주도성을 가지고 스스로 방향을 정하는 통찰력과 공감 능력이 경쟁력"이라며 "자신만의 도메인 전문성을 갖추고 AI를 활용해 생산성을 극대화하며 도메인 간 경계를 넘어 기술과 산업, 사람을 연결하는 것이 중요하다"고 조언했다.

그는 최태원 SK그룹 회장이 제시한 'AI 시대 인재의 4가지 조건'으로 본질을 통찰하는 '생각 근육', 변화에 적응하는 '적응 근육', AI가 갖기 어려운 '공감 근육', 체화된 경험을 가치로 만드는 '신체 지능'을 언급했다. 정 CEO는 "네 가지 모두 코딩 능력이 아니다. 기술은 AI가 점점 더 잘할 것이기에 사람만이 가진 근육이 인재의 조건이 된다"며 "가치를 판단하고 결정하는 일은 끝까지 사람의 몫일 것"이라고 말했다.

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