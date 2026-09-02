제주 청소년들이 만든 콘텐츠, 방송 전파 탄다…NS홈쇼핑 후원

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5개월간 기획·촬영·편집 직접 경험…수상작 9~12월 KCTV 제주방송서 방영

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = NS홈쇼핑이 제주 청소년들의 방송·미디어 분야 진로 탐색 지원을 위해 지원 사격에 나섰다.

NS홈쇼핑은 제주특별자치도교육청 문화예술교육 지원사업인 '방송콘텐츠 경연대회 2026'을 후원했다고 2일 밝혔다.

지난 29일 열린 '방송콘텐츠 경연대회 2026' 시상식에서 주요 참석자들이 참가 학생들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 사진은 앞줄 왼쪽부터 KCTV제주 부강언 편성제작국 차장, KCTV제주 공대인 대표이사, 오경남 제주특별자치도의회 의원, 강충룡 제주특별자치도의회 의원, 고의숙 제주특별자치도교육감, 이상근 NS홈쇼핑 상무, 강재원 한국방송학회장(동국대 교수), 박주성 한국방송통신전파진흥원 단장, 강동우 제주특별자치도의회 의원, 양영수 제주특별자치도의회 의원이 기념 촬영을 하고 있는 모습. 뒤편 객석에는 대회에 참가한 제주 지역 중·고등학생들이 함께 자리하고 있다. [사진=NS홈쇼핑 제공]

2018년부터 매년 개최되는 방송콘텐츠 경연대회는 제주 지역 중·고등학생들이 직접 방송콘텐츠 제작 전 과정을 경험하며 미래 방송·미디어 분야의 역량을 키울 수 있도록 마련된 프로그램이다. NS홈쇼핑은 올해 처음 후원사로 참여해 청소년들의 콘텐츠 제작 활동과 우수 인재 발굴을 지원했다.

지난달 29일 롯데시네마 제주연동점에서 열린 이번 대회에는 제주 지역 고등학교 11팀과 중학교 8팀 등 약 250명이 참가했다. '우리가 담으면 세상이 된다'를 주제로 학생들이 직접 제작한 영상 콘텐츠를 발표하고 우수 작품을 선정했다.

참가자들은 지난 5월부터 시나리오 작성과 촬영, 편집, 연기 등 제작 과정을 익혔다. 이후 팀별로 아이디어를 구상하고 작품을 완성해 제작발표회에서 결과물을 선보였다. 심사는 전문가 평가와 온라인 인기투표 등을 거쳐 진행됐다.

이날 시상식에서는 대상과 최우수상을 비롯해 연출상, 촬영상, 연기상, 인기상, 열정상, 지도교사상 등이 수여됐다. NS홈쇼핑에서는 이상근 사회공헌위원장(상무)이 참석해 중등부 최우수상 수상팀을 직접 시상했다.

수상작은 이달부터 12월까지 KCTV 제주방송을 통해 방영될 예정이다. 학생들이 학교 안에서 기획하고 제작한 콘텐츠가 실제 방송으로 이어진다는 점에서 방송·미디어 분야 진로를 체험하는 기회가 될 것으로 보인다.

NS홈쇼핑의 이번 후원은 사회공헌 활동 '예스 엔에스(Yes, NS!, Your every step, with NS!)'의 일환이다. NS홈쇼핑은 앞으로도 방송·미디어 산업과 연계해 청소년들이 자신의 아이디어를 콘텐츠로 구현하고 진로를 탐색할 수 있는 기회를 확대할 계획이다.

이상근 NS홈쇼핑 사회공헌위원장(상무)은 "학생들이 자신의 시선으로 세상을 표현하는 모습에서 방송콘텐츠의 미래를 확인할 수 있었다"며 "청소년들이 다양한 경험을 통해 자신의 꿈을 구체화할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

nrd@newspim.com