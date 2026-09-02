SK브로드밴드 AI 5 셋톱박스, 세계 4대 디자인상 수상...그랜드 슬램 달성

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8월 IDEA 디자인 어워드 수상

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK브로드밴드의 'AI 5 셋톱박스'가 세계 4대 디자인상을 모두 수상했다. 지난해 일본 굿디자인 어워드를 시작으로 올해 3월 독일 iF 디자인 어워드, 4월 레드닷 디자인 어워드, 8월 미국 IDEA 디자인 어워드를 받았다.

제품은 원형 디자인에 무광 블랙을 적용했다. 불필요한 요소를 제거하고 상단의 버튼과 로고를 숨겨 일상 공간에 자연스럽게 어울리는 홈 오브제로 설계했다.

SK브로드밴드의 'AI 5 셋톱박스'가 세계 4대 디자인상을 모두 수상했다. [사진= SK브로드밴드]

물리적 요소를 최소화한 대신 AI 음성과 화면 인터페이스로 주요 기능을 쉽게 이용할 수 있도록 했다. LED 밝기는 5단계로 조절 가능하고 크기를 최소화해 야간 시청 시 눈부심을 줄였다. 후면 마감도 세심하게 다듬어 케이블과 단자를 정리했다.

SK브로드밴드는 이번 수상에 힘입어 창의적인 브랜드 전략을 더욱 가속화하고, 고객 중심적 디자인과 기술의 조화라는 가치를 지속적으로 선보일 계획이다.

조형준 SK브로드밴드 미디어Tech 본부장은 "이번 세계 4대 디자인상 석권은 그동안 추구한 제품 경쟁력과 디자인 역량이 글로벌 무대에서 인정받은 결과"라면서 "앞으로도 독창적인 디자인과 기술력을 반영한 고객 친화적인 디바이스를 지속적으로 선보일 것"이라고 밝혔다.

origin@newspim.com