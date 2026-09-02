신세계프라퍼티, 청담동에 국내 첫 '아만' 조성

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지상 38층·연면적 7만㎡

호텔·레지던스 49세대

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 신세계프라퍼티는 세계적 럭셔리 호스피탈리티 브랜드 아만(Aman)의 국내 첫 프로젝트인 '아만 서울'을 서울 강남구 청담동에 조성한다고 2일 밝혔다.

아만 서울은 청담동 52-3·52-7번지 일대에 지하 8층~지상 38층, 연면적 약 7만㎡ 규모로 들어선다. 호텔과 브랜디드 레지던스 49세대, 리테일·문화공간을 갖춘 복합 프로젝트다.

'아만 서울' 조감도. [사진=신세계프라퍼티]

신세계프라퍼티는 시행사로서 프로젝트 기획과 전략 수립, 개발 등 사업 전반을 총괄한다. 아만은 파트너사로 설계·디자인·운영 전반에 참여한다.

아만은 호텔과 브랜디드 레지던스, 커뮤니티 등 주요 시설을 장기 위탁 방식으로 직접 운영한다. 글로벌 회원제 커뮤니티 '아만 클럽'에는 회원 전용 수영장과 피트니스센터, 라운지 등이 마련될 예정이다.

'아만 서울' 레지던스 내부 예상 이미지. [사진=신세계프라퍼티]

건축과 인테리어에는 한국의 공간 미학과 아만의 디자인 철학을 적용한다. 스파·웰니스 시설과 아만의 다이닝 브랜드를 포함한 글로벌 식음 프로그램도 선보일 계획이다.

신세계그룹과 아만 측의 협력은 그룹 차원에서도 진행되고 있다. 정용진 신세계그룹 회장과 블라드 도로닌 아만 그룹 회장은 지난 7월 '신세계그룹-오코(OKO) 그룹' 조인트벤처 설립 협약을 맺고 아만 그룹의 호스피탈리티 개발 사업에 함께 나서기로 했다.

아만 서울은 아만 도쿄와 아만 뉴욕, 아만 나이 러트 방콕에 이어 선보이는 도심형 프로젝트다. 아만은 현재 아만 베벌리힐스와 아만 마이애미 비치, 아만 두바이, 아만 싱가포르도 개발하고 있다.

kji01@newspim.com